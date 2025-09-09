Nepalski premijer KP Oli podnio je ostavku nakon smrtonosnih protesta protiv navodne korupcije i zabrane društvenih medija, prema izvještajima lokalnih medija.

Sekretarijat premijera objavio je Olijevu ostavku, objavio je dnevni list "Seto Pati".

Sedamdesettrogodišnji nepalski političar izabran je prošle godine u julu.

Njegova ostavka uslijedila je drugog dana masovnih antivladinih protesta, izazvanih Olijevim potezom da zabrani platforme društvenih medija u ovoj kopnenoj himalajskoj državi, koja je zatražila od ovih multinacionalnih kompanija da otvore svoje kancelarije u Nepalu.

Ljudi, uglavnom mladi, izašli su na ulice u ponedjeljak, upadajući u parlament, što je dovelo do sukoba s policijom tokom cijelog dana.

Prema podacima zdravstvenih ustanova, 19 mladih osoba je poginulo, dok je 347 povrijeđeno.

Olijeva vlada je uvela policijski sat u glavnom gradu Katmanduu, kao i u nekoliko drugih okruga kako bi spriječila proteste, ali je također ukinula zabranu društvenih medija kasno u ponedjeljak.

Najmanje tri ministra su podnijela ostavke prije nego što je Oli odstupio.