Nepalski premijer KP Oli podnio je ostavku nakon smrtonosnih protesta protiv navodne korupcije i zabrane društvenih medija, prema izvještajima lokalnih medija.
Sekretarijat premijera objavio je Olijevu ostavku, objavio je dnevni list "Seto Pati".
Sedamdesettrogodišnji nepalski političar izabran je prošle godine u julu.
Njegova ostavka uslijedila je drugog dana masovnih antivladinih protesta, izazvanih Olijevim potezom da zabrani platforme društvenih medija u ovoj kopnenoj himalajskoj državi, koja je zatražila od ovih multinacionalnih kompanija da otvore svoje kancelarije u Nepalu.
Ljudi, uglavnom mladi, izašli su na ulice u ponedjeljak, upadajući u parlament, što je dovelo do sukoba s policijom tokom cijelog dana.
Prema podacima zdravstvenih ustanova, 19 mladih osoba je poginulo, dok je 347 povrijeđeno.
Olijeva vlada je uvela policijski sat u glavnom gradu Katmanduu, kao i u nekoliko drugih okruga kako bi spriječila proteste, ali je također ukinula zabranu društvenih medija kasno u ponedjeljak.
Najmanje tri ministra su podnijela ostavke prije nego što je Oli odstupio.
Uprkos ograničenjima, demonstranti su marširali do Olijeve privatne rezidencije u Bhaktapuru i zapalili je. Nekoliko drugih zvaničnika suočilo se s gnjevom demonstranata, a sigurnosne agencije su morale da ih helikopterom prebace iz službenih rezidencija u Lalitpuru na sigurnije lokacije.
"Ožalošćen sam protestima u ponedjeljak u glavnom gradu i širom zemlje i incidentima koji su uslijedili", rekao je Oli prije nego što je podnio ostavku.
"Nijedan oblik nasilja ne služi interesu države i moramo težiti mirnom rješenju zasnovanom na dijalogu", dodao je.
Oli je također sazvao sastanak svih stranaka koji će biti održan i poslijepodnevnim satima u utorak, rekavši da je dijalog jedini način za rješavanje krize.
Demonstranti su također zapalili središnju kancelariju vladajuće Nepalske kongresne stranke u Sanepi.
Među povrijeđenima su najmanje četiri novinara.
Kako su protesti eskalirali, Nepal je u ponedjeljak rasporedio vojsku. Vlasti su u utorak također zatvorile Međunarodni aerodrom Tribhuvan u Katmanduu.