Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro izjavio je u četvrtak da je njegova zemlja neprobojna za strane snage, dok su tenzije sa SAD-om eskalirale zbog odluke predsjednika Donalda Trumpa da rasporedi vojna sredstva u karipsku regiju.
Govoreći na vojnoj ceremoniji u Caracasu, noseći vojnu uniformu, Maduro se direktno osvrnuo na potencijalnu američku intervenciju.
"Nema šanse da uđu u Venecuelu", rekao je, opisujući stalne pritiske kao jačanje njegove vlade.
Maduro je okarakterizirao nedavne američke akcije kao opsadu i uznemiravanje koje krše Povelju UN-a, tvrdeći da su se te mjere mnogima obile o glavu.
"Danas, nakon 20 dana neprekidne opsade, jači smo nego jučer. Imamo veću nacionalnu i međunarodnu podršku", rekao je.
Zahvalio se kolumbijskom predsjedniku Gustavu Petru što je naredio raspoređivanje 25.000 vojnika u kolumbijsku regiju Catatumbo, opisujući taj potez kao ujedinjenje Venecuele i Kolumbije za mir kako bi zaštitile svoje teritorije.
Trumpova izvršna naredba odobrila je opsežne vojne operacije protiv latinoameričkih narkokartela, što je dovelo do slanja pomorske operativne snage na Karibe, uključujući podmornicu i sedam ratnih brodova.
Vojni zvaničnici su za CNN rekli da će u regiju biti poslano i 4.000 marinaca.
Maduro, u pratnji ministra odbrane Vladimira Padrina Lopeza i viših komandanta, ranije ovog mjeseca obećao je da će braniti venecuelanski suverenitet, navodeći da nijedan "imperijalizam" ne može dirati zemlje Južne Amerike.