Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro izjavio je u četvrtak da je njegova zemlja neprobojna za strane snage, dok su tenzije sa SAD-om eskalirale zbog odluke predsjednika Donalda Trumpa da rasporedi vojna sredstva u karipsku regiju.

Govoreći na vojnoj ceremoniji u Caracasu, noseći vojnu uniformu, Maduro se direktno osvrnuo na potencijalnu američku intervenciju.

"Nema šanse da uđu u Venecuelu", rekao je, opisujući stalne pritiske kao jačanje njegove vlade.

Maduro je okarakterizirao nedavne američke akcije kao opsadu i uznemiravanje koje krše Povelju UN-a, tvrdeći da su se te mjere mnogima obile o glavu.

"Danas, nakon 20 dana neprekidne opsade, jači smo nego jučer. Imamo veću nacionalnu i međunarodnu podršku", rekao je.