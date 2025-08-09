Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa traži milijardu dolara od Univerziteta Kalifornija (UCLA) za rješavanje navoda o diskriminaciji i antisemitizmu na kampusu, nudeći da u zamjenu vrati više od 500 miliona dolara zamrznutih federalnih grantova.
Fox News je objavio da predloženi sporazum, poslan univerzitetu u petak, uključuje fond od 172 miliona dolara za navodne žrtve kršenja Poglavlja VII prema Zakonu o građanskim pravima.
Ministarstvo pravde je prethodno obustavilo 584 miliona dolara federalnog finansiranja nakon što je utvrdilo da je UCLA prekršio klauzulu o jednakoj zaštiti i Poglavlje VI Zakona o građanskim pravima.
Predsjednik univerziteta James Milliken odgovorio je u izjavi za Fox News Digital, naglašavajući finansijski pritisak koji bi zahtjev predstavljao za javni univerzitetski sistem.
"Zahtjev za milijardu dolara od javno finansirane, vodeće istraživačke institucije je zloupotreba poreskih obveznika koja će naštetiti misiji Univerziteta da služi studentima i javnosti", rekao je Milliken.
Istakao je napore UCLA-e u borbi protiv antisemitizma:
"Posvećeni su povećanju sigurnosti, jačanju politika protiv mržnje i direktnom angažmanu sa jevrejskim glasovima kako bi bolje informirali svoj pristup."
"Ako je misija administracije zaista zaštita jevrejske zajednice, oni bi podržavali taj rad, a ne bi ga ograničavali ovim neobičnim zahtjevima koji bi samo oduzeli potrebne resurse i usluge studentima i nastavnicima", dodao je Milliken.
Prema Fox Newsu, senator države Kalifornije Ben Allen kritikovao je ovaj potez, nazivajući ga "štetom motorima američke moći, inovacija i, zaista, veličine".
Zahtjev slijedi nakon sličnih nagodbi sa školama Ivy League Columbia i Brown, koje su pristale platiti 220 miliona dolara, odnosno 50 miliona dolara, u povezanim istragama o građanskim pravima.
UCLA je također prošlog jula riješio zasebnu tužbu, plativši 6 miliona dolara zbog optužbi za dozvoljavanje "zona isključenja Jevreja" tokom antiizraelskih protesta, prema podacima Becket fonda za vjerske slobode.
Guverner Gavin Newsom se oglasio, suprotstavljajući stav Kalifornije: "Mi nismo Brown, mi nismo Columbia... Borit ću se svim silama da se to ne dogodi", rekao je u San Franciscu.