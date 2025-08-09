Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa traži milijardu dolara od Univerziteta Kalifornija (UCLA) za rješavanje navoda o diskriminaciji i antisemitizmu na kampusu, nudeći da u zamjenu vrati više od 500 miliona dolara zamrznutih federalnih grantova.

Fox News je objavio da predloženi sporazum, poslan univerzitetu u petak, uključuje fond od 172 miliona dolara za navodne žrtve kršenja Poglavlja VII prema Zakonu o građanskim pravima.

Ministarstvo pravde je prethodno obustavilo 584 miliona dolara federalnog finansiranja nakon što je utvrdilo da je UCLA prekršio klauzulu o jednakoj zaštiti i Poglavlje VI Zakona o građanskim pravima.

Predsjednik univerziteta James Milliken odgovorio je u izjavi za Fox News Digital, naglašavajući finansijski pritisak koji bi zahtjev predstavljao za javni univerzitetski sistem.

"Zahtjev za milijardu dolara od javno finansirane, vodeće istraživačke institucije je zloupotreba poreskih obveznika koja će naštetiti misiji Univerziteta da služi studentima i javnosti", rekao je Milliken.

Istakao je napore UCLA-e u borbi protiv antisemitizma: