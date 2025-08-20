UN je u srijedu izrazio zabrinutost zbog odluke SAD-a da uvede nove sankcije protiv četiri suca Međunarodnog krivičnog suda (ICC), upozoravajući da takve mjere "narušavaju temelje međunarodne pravde".

"UN čvrsto vjeruje da je ICC ključni stub međunarodne krivične pravde", rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric na konferenciji za novinare nakon što je upitan o posljednjoj odluci Washingtona da uvede sankcije četvorici zvaničnika ICC-ja, uključujući suca koji je odobrio naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta.

"Poštujemo njihov rad," rekao je Dujarric, naglašavajući da je UN "vrlo zabrinut zbog odluka koje dodatno pogađaju zvaničnike ICC-ja sankcijama prema nalogu koji su izdale Sjedinjene Američke Države."

Međutim, istakao je da je sud institucija odvojena od UN-a i da generalni sekretar UN-a Antonio Guterres "nema ovlasti niti kontrolu nad njim".