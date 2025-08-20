UN je u srijedu izrazio zabrinutost zbog odluke SAD-a da uvede nove sankcije protiv četiri suca Međunarodnog krivičnog suda (ICC), upozoravajući da takve mjere "narušavaju temelje međunarodne pravde".
"UN čvrsto vjeruje da je ICC ključni stub međunarodne krivične pravde", rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric na konferenciji za novinare nakon što je upitan o posljednjoj odluci Washingtona da uvede sankcije četvorici zvaničnika ICC-ja, uključujući suca koji je odobrio naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta.
"Poštujemo njihov rad," rekao je Dujarric, naglašavajući da je UN "vrlo zabrinut zbog odluka koje dodatno pogađaju zvaničnike ICC-ja sankcijama prema nalogu koji su izdale Sjedinjene Američke Države."
Međutim, istakao je da je sud institucija odvojena od UN-a i da generalni sekretar UN-a Antonio Guterres "nema ovlasti niti kontrolu nad njim".
Dujarric je također naglasio da "odluka SAD-a nameće ozbiljne prepreke funkcionisanju Ureda tužioca i poštovanju svih slučajeva koji su trenutno pred sudom".
"Nezavisnost sudstva je osnovni princip koji se mora poštovati i ovakve mjere narušavaju temelje međunarodne pravde", potvrdio je.
Izrael je od oktobra 2023. godine ubio više od 62.000 Palestinaca u Pojasu Gaze, devastirajući enklavu koja se suočava s glađu.
Zemlja se takođe suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.