Kolumbiju su u četvrtak potresla dva odvojena napada u kojima je poginulo najmanje 13 ljudi, a desetine povrijeđeno.
U zapadnom gradu Caliju, meta vozila bombe bila je Vojna škola avijacije "Marco Fidel Suarez". Gradonačelnik Calija Alejandro Eder rekao je da preliminarni izvještaji ukazuju na to da je najmanje pet osoba ubijeno, a 36 povrijeđeno.
Eder je najavio zabranu ulaska velikih kamiona u grad, navodeći strah od dodatnih eksplozija. Incident se dogodio nekoliko sedmica nakon što su tri koordinirana bombaška napada 10. juna u gradu usmrtila sedam osoba, a više od 50 povrijeđeno.
Napad u Caliju poklopio se sa odvojenim incidentom u sjevernom departmanu Antioquia, gdje je dron pun eksploziva oborio policijski helikopter. Najmanje osam policajaca je ubijeno, a osam povrijeđeno, saopštila je vlada.
Misija helikoptera bila je prevoz osoblja za iskorjenjivanje usjeva koke u općini Amalfi, rekao je predsjednik Gustavo Petro na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
"Imamo nesretnu vijest o osam mrtvih i osam povrijeđenih policajaca", napisao je.
Petrova početna objava na društvenim mrežama povezala je napad sa zapljenom 1,5 tona kokaina, okrivljujući Zaljevski klan. Međutim, kasnije je napad pripisao 36. frontu EMC, disidentima bivših Revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije (FARC), ljevičarske gerilske grupe.
Guverner Antiokije Andres Julian Rendon rekao je da je helikopter oboren dok je pružao "osiguranje uniformiranim policajcima koji su obavljali ručno iskorjenjivanje usjeva koke".
Prema službenim izvještajima, događaji su se dogodili u području Los Toros u općini Amalfi. Oboreni avion, UH-60 Black Hawk, pripadao je Direkciji za borbu protiv narkotika Nacionalne policije.
Napad je započeo kada su naoružani disidenti počeli pucati na policajce koji su provodili proces istrebljenja. Policajci su potom zatražili zračnu podršku. Kada je helikopter stigao da im pomogne, udario ga je dron napunjen eksplozivom, što je uzrokovalo pad helikoptera.
Direktor Nacionalne policije, general-major Carlos Fernando Triana Beltran, opisao je incident kao "terorističku akciju" i potvrdio da je osoblje raspoređeno u područje kako bi liječilo ranjene i nastavile se operacije.