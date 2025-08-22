Kolumbiju su u četvrtak potresla dva odvojena napada u kojima je poginulo najmanje 13 ljudi, a desetine povrijeđeno.

U zapadnom gradu Caliju, meta vozila bombe bila je Vojna škola avijacije "Marco Fidel Suarez". Gradonačelnik Calija Alejandro Eder rekao je da preliminarni izvještaji ukazuju na to da je najmanje pet osoba ubijeno, a 36 povrijeđeno.

Eder je najavio zabranu ulaska velikih kamiona u grad, navodeći strah od dodatnih eksplozija. Incident se dogodio nekoliko sedmica nakon što su tri koordinirana bombaška napada 10. juna u gradu usmrtila sedam osoba, a više od 50 povrijeđeno.

Napad u Caliju poklopio se sa odvojenim incidentom u sjevernom departmanu Antioquia, gdje je dron pun eksploziva oborio policijski helikopter. Najmanje osam policajaca je ubijeno, a osam povrijeđeno, saopštila je vlada.

Misija helikoptera bila je prevoz osoblja za iskorjenjivanje usjeva koke u općini Amalfi, rekao je predsjednik Gustavo Petro na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

"Imamo nesretnu vijest o osam mrtvih i osam povrijeđenih policajaca", napisao je.