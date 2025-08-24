Dvanaest migranata je nestalo nakon što su skočili s broda dok su se kretali prema španskom Balearskom arhipelagu u Sredozemnom moru, saopštile su vlasti.
Još 14 migranata spašeno je s istog plovila 58 kilometara jugoistočno od ostrva Cabrera, izjavili su lokalni zvaničnici u subotu.
Spašeni migranti su rekli zvaničnicima da je 12 putnika skočilo s broda u petak, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti.
Španska civilna garda i obalska straža tragaju za nestalim osobama, koje su bile iz sjeverne Afrike, dodaje se u saopštenju.
Migrantska ruta iz Sjeverne Afrike prema Balearima bilježi porast ove godine, prema podacima ministarstva unutrašnjih poslova.
Do 15. augusta, 4.323 migranta stigla su na ostrva od početka godine, u poređenju s 2.443 u istom periodu 2024. godine – što predstavlja povećanje od 77%.
S druge strane, dolasci na španska Kanarska ostrva u Atlantskom okeanu, zapadno od Afrike, smanjeni su za 46%.