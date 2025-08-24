SVIJET
1 minuta čitanja
Dvanaest migranata nestalo nakon skoka s broda u blizini španskih Balearskih otoka
Zaključno sa 15. augustom, 4.323 migranata su stigli na otoke od početka godine, što označava porast od 77 posto.
Dvanaest migranata nestalo nakon skoka s broda u blizini španskih Balearskih otoka
Španska civilna garda i obalska straža tragaju za nestalima. / Reuters
24 August 2025

Dvanaest migranata je nestalo nakon što su skočili s broda dok su se kretali prema španskom Balearskom arhipelagu u Sredozemnom moru, saopštile su vlasti.

Još 14 migranata spašeno je s istog plovila 58 kilometara jugoistočno od ostrva Cabrera, izjavili su lokalni zvaničnici u subotu.

Spašeni migranti su rekli zvaničnicima da je 12 putnika skočilo s broda u petak, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti.

Španska civilna garda i obalska straža tragaju za nestalim osobama, koje su bile iz sjeverne Afrike, dodaje se u saopštenju.

Preporučeno

Migrantska ruta iz Sjeverne Afrike prema Balearima bilježi porast ove godine, prema podacima ministarstva unutrašnjih poslova.

Do 15. augusta, 4.323 migranta stigla su na ostrva od početka godine, u poređenju s 2.443 u istom periodu 2024. godine – što predstavlja povećanje od 77%.

S druge strane, dolasci na španska Kanarska ostrva u Atlantskom okeanu, zapadno od Afrike, smanjeni su za 46%.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us