Evropske poštanske službe zaustavljaju pošiljke prema SAD-u zbog isteka izuzeća od carina
Poštanski operateri širom Evrope – i šire – zaustavljaju pošiljke prema SAD-u, navodeći kao razlog konfuziju oko novih carinskih taksi i zahtjeva za podacima, nakon što je Washington ukinuo dugogodišnji prag za pošiljke oslobođene carine.
Promjena je izazvala da nacionalne poštanske službe širom Evrope obustave pošiljke, navodeći konfuziju oko načina funkcionisanja novog sistema. / AP
24 August 2025

Poštanski operateri širom Evrope zaustavili su pošiljke prema Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je administracija Trumpa ukinula dugogodišnje pravilo koje je omogućavalo uvoz robe niske vrijednosti bez carine.

Od 29. augusta, Washington će suspendovati „de minimis“ izuzeće, koje je ranije omogućavalo da paketi vrijednosti do 800 dolara budu poslani uz minimalnu papirologiju. Prema novim pravilima, većina komercijalnih pošiljki podleže carinama i strožijim carinskim procedurama. Samo pisma, dokumenti i lični pokloni vrijednosti ispod 100 dolara ostat će izuzeti.

Ova promjena je izazvala da nacionalne poštanske službe širom Evrope široko obustave pošiljke, navodeći konfuziju oko načina funkcionisanja novog sistema.

„Neriješena pitanja“

Njemački Deutsche Post i DHL Parcel Germany objavili su da od 22. augusta neće primati pakete od poslovnih korisnika za SAD, upozoravajući na „neriješena pitanja“ u vezi s carinskim zahtjevima i naplatom carina.

Francuska La Poste istakla je da „poštanski operateri nisu imali vremena da se organizuju“ te da će se i dalje dostavljati samo pokloni između pojedinaca vrijednosti do 100 dolara.

Preporučeno

Britanski Royal Mail potvrdio je da će od utorka obustaviti američke izvozničke usluge za poslovne korisnike, dok će austrijski nacionalni poštanski operator suspendovati pošiljke od 26. augusta.

PostNord, koji pokriva Švedsku i druge nordijske zemlje, također je obustavio isporuke, dok su poštanski operateri u Novom Zelandu, Južnoj Koreji i Australiji najavili da će zaustaviti ili ograničiti pošiljke prije stupanja na snagu novih pravila.

Ova promjena politika može poremetiti međunarodnu e-trgovinu, koja se oslanjala na „de minimis“ izuzeće kako bi niskovrijedna roba efikasno ulazila u SAD.

Industrijske grupe upozoravaju da nesigurnost oko carinskog otpuštanja, prenosa podataka američkim vlastima i načina naplate carina može dovesti do značajnih kašnjenja i viših troškova kako za preduzeća, tako i za potrošače.

