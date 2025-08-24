Poštanski operateri širom Evrope zaustavili su pošiljke prema Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je administracija Trumpa ukinula dugogodišnje pravilo koje je omogućavalo uvoz robe niske vrijednosti bez carine.

Od 29. augusta, Washington će suspendovati „de minimis“ izuzeće, koje je ranije omogućavalo da paketi vrijednosti do 800 dolara budu poslani uz minimalnu papirologiju. Prema novim pravilima, većina komercijalnih pošiljki podleže carinama i strožijim carinskim procedurama. Samo pisma, dokumenti i lični pokloni vrijednosti ispod 100 dolara ostat će izuzeti.

Ova promjena je izazvala da nacionalne poštanske službe širom Evrope široko obustave pošiljke, navodeći konfuziju oko načina funkcionisanja novog sistema.

„Neriješena pitanja“

Njemački Deutsche Post i DHL Parcel Germany objavili su da od 22. augusta neće primati pakete od poslovnih korisnika za SAD, upozoravajući na „neriješena pitanja“ u vezi s carinskim zahtjevima i naplatom carina.

Francuska La Poste istakla je da „poštanski operateri nisu imali vremena da se organizuju“ te da će se i dalje dostavljati samo pokloni između pojedinaca vrijednosti do 100 dolara.