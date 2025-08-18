Ukrajina je u ponedjeljak saopštila da je najmanje pet osoba poginulo, a 20 drugih povrijeđeno u sinoćnjim napadima ruskih dronova na sjeveroistočni grad Harkiv.
“Broj povrijeđenih u napadu neprijateljskih dronova u Harkovu porastao je na 20. Pet osoba je poginulo, uključujući dvoje djece“, rekao je guverner Harkova Oleh Sinjehubov u saopštenju na Telegramu.
Šestero djece je povrijeđeno u napadu, koji je bio usmjeren na Industrijski okrug grada, rekao je Sinjehubov, dodajući da je među poginulima i jednoipogodišnja djevojčica.
Guverner je također napomenuo da su četiri ruska drona pogodila petospratnu stambenu zgradu u jugoistočnom okrugu grada, izazvavši požare na tri sprata zgrade.
Potraga i spašavanje u gradu su u toku, dodao je.
Kasno u nedjelju, guverner je također rekao da je grad pogođen balističkom raketom, pri čemu je povrijeđeno 11 osoba, uključujući 13-godišnje dijete, i oštećeno više od deset stambenih zgrada.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je na Telegramu navelo da je protuvazdušna odbrana preko noći oborila 88 od 140 ruskih dronova i da je Moskva lansirala četiri balističke rakete Iskander-M.
Ruske vlasti nisu komentarisale napad i ukrajinske tvrdnje.