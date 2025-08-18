Ukrajina je u ponedjeljak saopštila da je najmanje pet osoba poginulo, a 20 drugih povrijeđeno u sinoćnjim napadima ruskih dronova na sjeveroistočni grad Harkiv.

“Broj povrijeđenih u napadu neprijateljskih dronova u Harkovu porastao je na 20. Pet osoba je poginulo, uključujući dvoje djece“, rekao je guverner Harkova Oleh Sinjehubov u saopštenju na Telegramu.

Šestero djece je povrijeđeno u napadu, koji je bio usmjeren na Industrijski okrug grada, rekao je Sinjehubov, dodajući da je među poginulima i jednoipogodišnja djevojčica.

Guverner je također napomenuo da su četiri ruska drona pogodila petospratnu stambenu zgradu u jugoistočnom okrugu grada, izazvavši požare na tri sprata zgrade.