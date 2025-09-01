Mase ljudi ispunile su ulice glavnog grada Jemena u ponedjeljak na dženazi dvanaestorici visokih zvaničnika Huta ubijenih u izraelskom zračnom napadu na Sanu prošle sedmice, među kojima je i Ahmed al-Rahawi, premijer vlade koja nije priznata.

Sanduci, prekriveni zastavama, nošeni su kroz Trg Sedamdeset u Sani prije klanjanja dženaze u glavnoj gradskoj džamiji. Nakon toga su ukopani na mezarju šehida Saleh al-Sammad.

Huti su potvrdili da je među mrtvima i Rahawi, zajedno s devet ministara. Na listi su ministar informisanja Hashim Sharafuddin, ministar vanjskih poslova Jamal Amer, ministar pravde Mujahid Ahmed Abdullah Ali, ministar ekonomije Mueen al-Muhaqri, ministar poljoprivrede Radwan al-Rubai, ministar energetike Ali Saif Hassan, ministar kulture Ali Qasim al-Yafie, ministar socijalnih poslova Samir Bajala i ministar omladine i sporta Ali al-Mawlid.

Također su poginuli Mohammed al-Kubsi, šef kabineta premijera, i Zahid al-Amadi, sekretar kabineta.

Tokom ceremonije, vršilac dužnosti premijera Mohammed Muftah rekao je da atentati neće destabilizirati državu, nego će "ojačati našu odlučnost da se suočimo s agresijom".