Mase ljudi ispunile su ulice glavnog grada Jemena u ponedjeljak na dženazi dvanaestorici visokih zvaničnika Huta ubijenih u izraelskom zračnom napadu na Sanu prošle sedmice, među kojima je i Ahmed al-Rahawi, premijer vlade koja nije priznata.
Sanduci, prekriveni zastavama, nošeni su kroz Trg Sedamdeset u Sani prije klanjanja dženaze u glavnoj gradskoj džamiji. Nakon toga su ukopani na mezarju šehida Saleh al-Sammad.
Huti su potvrdili da je među mrtvima i Rahawi, zajedno s devet ministara. Na listi su ministar informisanja Hashim Sharafuddin, ministar vanjskih poslova Jamal Amer, ministar pravde Mujahid Ahmed Abdullah Ali, ministar ekonomije Mueen al-Muhaqri, ministar poljoprivrede Radwan al-Rubai, ministar energetike Ali Saif Hassan, ministar kulture Ali Qasim al-Yafie, ministar socijalnih poslova Samir Bajala i ministar omladine i sporta Ali al-Mawlid.
Također su poginuli Mohammed al-Kubsi, šef kabineta premijera, i Zahid al-Amadi, sekretar kabineta.
Tokom ceremonije, vršilac dužnosti premijera Mohammed Muftah rekao je da atentati neće destabilizirati državu, nego će "ojačati našu odlučnost da se suočimo s agresijom".
Napad, izveden u četvrtak, pogodio je sastanak vlade u Sani pod kontrolom Huta. Izraelski zvaničnici opisali su ga kao preciznu operaciju usmjerenu na visoke lidere Huta, bez navođenja imena poginulih.
U nedjelju je vođa Huta Abdul-Malik al-Houthi obećao eskalaciju napada na Izrael, upozorivši na nova lansiranja projektila i dronova, kao i moguće pomorske blokade.
Istog dana izraelski ministar energetike Eli Cohen rekao je da je Jemen sada "u izraelskoj liniji vatre", opisujući ubistva kao dio sistematskog nastojanja da se eliminiše rukovodstvo Huta.
Huti, koji kontrolišu veći dio sjevernog Jemena, ispaljivali su projektile i dronove na Izrael te napadali brodove u Crvenom moru, nazivajući te operacije odmazdom za američki podržani izraelski rat u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 63.500 ljudi.