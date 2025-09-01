SVIJET
2 minuta čitanja
Malezijski premijer: Nevina djeca nekažnjeno se ubijaju u Gazi
Premijer Anwar Ibrahim kazao je da UN više nema ni aspiracije za reformu.
Malezijski premijer: Nevina djeca nekažnjeno se ubijaju u Gazi
Anwar je dao ovu izjavu nakon što je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) Plus. / User Upload
1 Septembar 2025

Malezijski premijer Anwar Ibrahim izjavio je u ponedjeljak da se u Pojasu Gaze "nevina djeca ubijaju nekažnjeno", naglašavajući "manjak povjerenja u međunarodni sistem".

Anwar je dao ovu izjavu nakon što je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) Plus održanom u kineskom gradu Tianjinu, kojim je predsjedavao kineski predsjednik Xi Jinping.

Spomenuo je Inicijativu za globalno upravljanje koju je predstavio Xi, napominjući da ta ideja "duboko odjekuje u vrijeme kada multilateralni sistem posrće".

"Ujedinjene nacije više nemaju ni težnju da se reformišu", rekao je putem društvene platforme kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, dodajući da se zločini "čine nekažnjeno".

"Danas postoji manjak povjerenja u međunarodni sistem. Neuspjesi u trgovini, finansijskoj arhitekturi i odgovoru na klimatske promjene otkrili su jaz između uzvišenih deklaracija i patnji koje podnose mase", rekao je.

Preporučeno

Spominjući predstojeće obilježavanje kineskog otpora na kraju Drugog svjetskog rata, rekao je: „To je odbacivanje agresije, arogancije moći, kolonijalizma, imperijalizma i ugnjetavanja čovjeka od strane čovjeka, jer te iste sile nastavljaju nanositi patnju u našem vremenu.“

„Zločini u Gazi i Palestini, gdje se nevina djeca ubijaju nekažnjeno, stoje pred našim očima. Proširuju se na susjede u Libanu, Iranu i Iraku dok svijet ostaje bespomoćan“, dodao je.

Izrael je ubio preko 63.500 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us