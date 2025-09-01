Malezijski premijer Anwar Ibrahim izjavio je u ponedjeljak da se u Pojasu Gaze "nevina djeca ubijaju nekažnjeno", naglašavajući "manjak povjerenja u međunarodni sistem".

Anwar je dao ovu izjavu nakon što je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) Plus održanom u kineskom gradu Tianjinu, kojim je predsjedavao kineski predsjednik Xi Jinping.

Spomenuo je Inicijativu za globalno upravljanje koju je predstavio Xi, napominjući da ta ideja "duboko odjekuje u vrijeme kada multilateralni sistem posrće".

"Ujedinjene nacije više nemaju ni težnju da se reformišu", rekao je putem društvene platforme kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, dodajući da se zločini "čine nekažnjeno".

"Danas postoji manjak povjerenja u međunarodni sistem. Neuspjesi u trgovini, finansijskoj arhitekturi i odgovoru na klimatske promjene otkrili su jaz između uzvišenih deklaracija i patnji koje podnose mase", rekao je.