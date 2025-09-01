Malezijski premijer Anwar Ibrahim izjavio je u ponedjeljak da se u Pojasu Gaze "nevina djeca ubijaju nekažnjeno", naglašavajući "manjak povjerenja u međunarodni sistem".
Anwar je dao ovu izjavu nakon što je prisustvovao samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO) Plus održanom u kineskom gradu Tianjinu, kojim je predsjedavao kineski predsjednik Xi Jinping.
Spomenuo je Inicijativu za globalno upravljanje koju je predstavio Xi, napominjući da ta ideja "duboko odjekuje u vrijeme kada multilateralni sistem posrće".
"Ujedinjene nacije više nemaju ni težnju da se reformišu", rekao je putem društvene platforme kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, dodajući da se zločini "čine nekažnjeno".
"Danas postoji manjak povjerenja u međunarodni sistem. Neuspjesi u trgovini, finansijskoj arhitekturi i odgovoru na klimatske promjene otkrili su jaz između uzvišenih deklaracija i patnji koje podnose mase", rekao je.
Spominjući predstojeće obilježavanje kineskog otpora na kraju Drugog svjetskog rata, rekao je: „To je odbacivanje agresije, arogancije moći, kolonijalizma, imperijalizma i ugnjetavanja čovjeka od strane čovjeka, jer te iste sile nastavljaju nanositi patnju u našem vremenu.“
„Zločini u Gazi i Palestini, gdje se nevina djeca ubijaju nekažnjeno, stoje pred našim očima. Proširuju se na susjede u Libanu, Iranu i Iraku dok svijet ostaje bespomoćan“, dodao je.
Izrael je ubio preko 63.500 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.