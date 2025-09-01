Turkiye je u ponedjeljak porinula svoj osmi nacionalni brod, višenamjensku fregatu TCG Icel (F-518), tokom ceremonije u brodogradilištu Sefine u sjeverozapadnoj provinciji Yalova.

Projekat TCG Icel potpisan je 6. aprila 2023. godine između Turskog sekretarijata za odbrambenu industriju (SSB), zajedničkog preduzeća brodogradilišta TAIS i odbrambene firme STM za proizvodnju sedam jedinica fregata "klase Istif". Dvije od sedam su u izgradnji u brodogradilištu Sefine.

TCG Icel može obavljati zadatke nadzora, izviđanja, patroliranja, protivpodmorničkog ratovanja, protivvazdušne odbrane, samoodbrane i potrage i spašavanja u svim vremenskim uslovima do stanja mora pet, ili do 13 stopa (četiri metra).

Fregata će raditi na zaštiti pomorskog transporta u priobalnim vodama, praćenju i sprečavanju terorističkih napada, te pružanju amfibijske podrške.

TCG Icel je dug 113 metara (370,7 stopa) s ukupnim kapacitetom od oko 3.200 tona.