Turkiye porinula svoj osmi novi nacionalni brod TCG Ice
Višenamjenska fregata TCG Icel opremljena je domaćim sistemima naoružanja i senzorima.
Turkiye porinula svoj osmi novi nacionalni brod TCG Ice
TCG Icel je proizveden naporima 200 kompanija dobavljača, sa stopom domaće proizvodnje od preko 70 posto. / AA
1 Septembar 2025

Turkiye je u ponedjeljak porinula svoj osmi nacionalni brod, višenamjensku fregatu TCG Icel (F-518), tokom ceremonije u brodogradilištu Sefine u sjeverozapadnoj provinciji Yalova.

Projekat TCG Icel potpisan je 6. aprila 2023. godine između Turskog sekretarijata za odbrambenu industriju (SSB), zajedničkog preduzeća brodogradilišta TAIS i odbrambene firme STM za proizvodnju sedam jedinica fregata "klase Istif". Dvije od sedam su u izgradnji u brodogradilištu Sefine.

TCG Icel može obavljati zadatke nadzora, izviđanja, patroliranja, protivpodmorničkog ratovanja, protivvazdušne odbrane, samoodbrane i potrage i spašavanja u svim vremenskim uslovima do stanja mora pet, ili do 13 stopa (četiri metra).

Fregata će raditi na zaštiti pomorskog transporta u priobalnim vodama, praćenju i sprečavanju terorističkih napada, te pružanju amfibijske podrške.

TCG Icel je dug 113 metara (370,7 stopa) s ukupnim kapacitetom od oko 3.200 tona.

Fregata ima kombinaciju plinskih turbina i dizel motora, sposobnih za maksimalnu brzinu od 29 čvorova i više. Brod ima domet od 5.700 nautičkih milja pri 14 čvorova i 4.000 nautičkih milja pri 19 čvorova s ​​potrošnjom goriva od 95 posto.

Fregata može ostati na moru najmanje dvije sedmice s namirnicama i kapacitetom vode, dok će helikopterska paluba broda omogućiti smještaj helikoptera od 10 tona ili bespilotnih letjelica (UAV) na njoj.

TCG Icel se može pohvaliti domaćim sistemima naoružanja, senzorima i softverom. Top od 76 milimetara koji je proizvela turska firma MKE, sistem bliske protuzračne odbrane Gokdeniz, sistem vertikalnog lansiranja Midlas i protivbrodske rakete Atmaca su neki od domaćih artikala.

3D radar za pretragu zraka i površine, radar za upravljanje vatrom, elektrooptički sistem za pretragu i praćenje, sistem za elektronsko ratovanje i sistem za upravljanje mrežom borbe ADVENT također će biti integrirani s oružjem.

TCG Icel je proizveden naporima 200 kompanija dobavljača, sa stopom domaće proizvodnje od preko 70 posto.

