Kremlj odbacio tvrdnje o ruskoj umiješanosti u kvar GPS-a na avionu Von der Leyen
Portparol Dmitrij Peskov netačnim je ocijenio izvještaje o napadu ometanjem signala aviona tokom posjete šefice EU-a Bugarskoj.
“Vaše informacije su netačne“, rekao je Peskov za “Financial Times“. / Reuters
1 Septembar 2025

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov u ponedjeljak je negirao umiješanost Rusije u kvar GPS navigacijskih sistema u avionu u kojem se nalazila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tokom njenog putovanja u Bugarsku.

“Vaše informacije su netačne“, rekao je Peskov za “Financial Times“, nakon što su izvještaji naveli da su se piloti morali oslanjati na papirne mape kako bi sigurno sletjeli na aerodrom u Plovdivu.

Ranije je portparolka Evropske komisije Arianna Podesta izjavila da su bugarske vlasti opisale incident kao grubo miješanje Rusije, iako je napomenula da nisu predstavili dokaze.

“Financial Times“ je izvijestio da je u avionu Von der Leyen došlo do kvara GPS-a tokom slijetanja, što je izazvalo sumnje na vanjsko ometanje.

Incident se dogodio dok je Von der Leyen bila u posjeti Bugarskoj, a Podesta je rekla kako poremećaj ukazuje na “svakodnevne prijetnje Rusije i njenih posrednika“.

Portparolka Von der Leyen ranije je za Anadolu agenciju rekla da bugarske vlasti sumnjaju na “očigledno miješanje“ Rusije.

Rekla je da događaj naglašava posvećenost EU jačanju odbrambenih kapaciteta i podršci Ukrajini.


