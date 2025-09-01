Portparol Kremlja Dmitrij Peskov u ponedjeljak je negirao umiješanost Rusije u kvar GPS navigacijskih sistema u avionu u kojem se nalazila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tokom njenog putovanja u Bugarsku.

“Vaše informacije su netačne“, rekao je Peskov za “Financial Times“, nakon što su izvještaji naveli da su se piloti morali oslanjati na papirne mape kako bi sigurno sletjeli na aerodrom u Plovdivu.

Ranije je portparolka Evropske komisije Arianna Podesta izjavila da su bugarske vlasti opisale incident kao grubo miješanje Rusije, iako je napomenula da nisu predstavili dokaze.

“Financial Times“ je izvijestio da je u avionu Von der Leyen došlo do kvara GPS-a tokom slijetanja, što je izazvalo sumnje na vanjsko ometanje.