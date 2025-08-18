Nezavisna australijska senatorica pozvala je na slanje mirovnih snaga UN-a u Gazu kako bi se osiguralo da pomoć u hrani stigne do gladnih porodica u ratom razorenoj enklavi.

"Kao i većina Australijanaca, užasnuta sam slikama i snimcima gladne djece i očajnih roditelja", rekla je Jacqui Lambie lokalnoj televiziji SBS News.

"Zaštitni koridor za pomoć u hrani donio bi trenutno olakšanje i to je rješenje koje ne bi ometalo dugoočekivane mirovne pregovore", rekla je.

UN je izvijestio da hiljade porodica trpe "strašne" humanitarne uslove i procijenio je da je dnevno potrebno 600 kamiona pomoći kako bi se spriječila glad u tom području.

To slijedi nakon nedavne objave premijera Anthonyja Albanesea da će Australija priznati državu Palestinu u septembru, zajedno s drugim vladama.

„Djeca gladuju, majke jecaju jer ne mogu prehraniti svoju djecu, a kamoli sebe“, rekla je Lambie.