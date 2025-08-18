Nezavisna australijska senatorica pozvala je na slanje mirovnih snaga UN-a u Gazu kako bi se osiguralo da pomoć u hrani stigne do gladnih porodica u ratom razorenoj enklavi.
"Kao i većina Australijanaca, užasnuta sam slikama i snimcima gladne djece i očajnih roditelja", rekla je Jacqui Lambie lokalnoj televiziji SBS News.
"Zaštitni koridor za pomoć u hrani donio bi trenutno olakšanje i to je rješenje koje ne bi ometalo dugoočekivane mirovne pregovore", rekla je.
UN je izvijestio da hiljade porodica trpe "strašne" humanitarne uslove i procijenio je da je dnevno potrebno 600 kamiona pomoći kako bi se spriječila glad u tom području.
To slijedi nakon nedavne objave premijera Anthonyja Albanesea da će Australija priznati državu Palestinu u septembru, zajedno s drugim vladama.
„Djeca gladuju, majke jecaju jer ne mogu prehraniti svoju djecu, a kamoli sebe“, rekla je Lambie.
„Mirovne snage UN-a imaju dugu historiju pomaganja u humanitarnim naporima, uključujući pružanje sigurnosti za dostavu pomoći. Ako želimo ublažiti glad djece u Gazi, potrebne su nam plave kacige koje će štititi te konvoje s pomoći“, napomenula je.
Lambie planira objaviti peticiju za podršku njenom pozivu i očekuje da će peticijom podržati vladu.
Izrael je ubio više od 61.900 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.