Poljski predsjednik je u ponedjeljak zatražio ratnu odštetu od Njemačke tokom obilježavanja godišnjice početka Drugog svjetskog rata, tvrdeći da bi to postavilo nove temelje poljsko-njemačkih odnosa.
"Kako bismo izgradili partnerstvo zasnovano na istini i dobrim odnosima, moramo se pozabaviti pitanjem odštete od njemačke države koju, kao poljski predsjednik, nedvosmisleno zahtijevam, za zajedničko dobro", rekao je Karol Nawrocki, prenosi javni emiter TVP.
"Odšteta nije alternativa historijskom zaboravu", dodao je.
"Poljska, kao država na prvoj liniji fronte, kao najvažnija zemlja na istočnom krilu NATO-a, treba pravdu i istinu i jasne odnose s Njemačkom, ali također trebamo odštetu od njemačke države."
Ove izjave dao je tokom ceremonije na poluostrvu Westerplatte u sjevernoj Poljskoj, gdje je prije 86 godina granatiranje njemačkog bojnog broda Schleswig-Holstein označilo početak Drugog svjetskog rata u Evropi. Na ceremoniji su bili prisutni i poljski premijer Donald Tusk te visoki državni zvaničnici i ministri.
Za razliku od predsjednika, Tusk se fokusirao na aktuelne izazove, naglašavajući da Poljska mora jasno prepoznati svoje neprijatelje.
Westerplatte je opisao kao "sveto mjesto" za odavanje počasti nacionalnim herojima i podsjetnik da Poljska nikada više ne smije postati žrtva strane agresije.
"Moramo biti mudri i stoga razumjeti ko je naš neprijatelj, a ko saveznik", rekao je Tusk u svom govoru, prenosi agencija PAP.
"Moramo dobro razumjeti odakle danas dolazi ova velika prijetnja i s kim se trebamo ujediniti u naporima da branimo Poljsku, cijeli zapadni svijet, našu civilizaciju, civilizaciju slobode", dodao je.
Tusk je naveo NATO i evropske zemlje kao ključne saveznike Poljskoj suočenoj s rastućim regionalnim tenzijama i povećanim prijetnjama iz Rusije.