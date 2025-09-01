Poljski predsjednik je u ponedjeljak zatražio ratnu odštetu od Njemačke tokom obilježavanja godišnjice početka Drugog svjetskog rata, tvrdeći da bi to postavilo nove temelje poljsko-njemačkih odnosa.

"Kako bismo izgradili partnerstvo zasnovano na istini i dobrim odnosima, moramo se pozabaviti pitanjem odštete od njemačke države koju, kao poljski predsjednik, nedvosmisleno zahtijevam, za zajedničko dobro", rekao je Karol Nawrocki, prenosi javni emiter TVP.

"Odšteta nije alternativa historijskom zaboravu", dodao je.

"Poljska, kao država na prvoj liniji fronte, kao najvažnija zemlja na istočnom krilu NATO-a, treba pravdu i istinu i jasne odnose s Njemačkom, ali također trebamo odštetu od njemačke države."

Ove izjave dao je tokom ceremonije na poluostrvu Westerplatte u sjevernoj Poljskoj, gdje je prije 86 godina granatiranje njemačkog bojnog broda Schleswig-Holstein označilo početak Drugog svjetskog rata u Evropi. Na ceremoniji su bili prisutni i poljski premijer Donald Tusk te visoki državni zvaničnici i ministri.