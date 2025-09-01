U snažnom zemljotresu jačine šest stepeni po Richteru, koji je pogodio istočnu afganistansku provinciju Kunar, poginulo je više od 800 ljudi, dok je više od 2.500 osoba povrijeđeno.

Portparol privremene vlade Afganistana Zabihullah Mujahid objavio je to na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

"Nažalost, današnji zemljotres prouzrokovao je velike ljudske i materijalne gubitke u istočnim provincijama", naveo je.

Mujahid je dodao da su lokalne vlasti i stanovništvo uključeni u akcije potrage i spašavanja, te da su dodatni timovi iz centralne vlasti i susjednih provincija već na putu ka pogođenim područjima.

"Svi raspoloživi resursi biće upotrijebljeni za spašavanje života", poručio je.