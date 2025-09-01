U snažnom zemljotresu jačine šest stepeni po Richteru, koji je pogodio istočnu afganistansku provinciju Kunar, poginulo je više od 800 ljudi, dok je više od 2.500 osoba povrijeđeno.
Portparol privremene vlade Afganistana Zabihullah Mujahid objavio je to na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
"Nažalost, današnji zemljotres prouzrokovao je velike ljudske i materijalne gubitke u istočnim provincijama", naveo je.
Mujahid je dodao da su lokalne vlasti i stanovništvo uključeni u akcije potrage i spašavanja, te da su dodatni timovi iz centralne vlasti i susjednih provincija već na putu ka pogođenim područjima.
"Svi raspoloživi resursi biće upotrijebljeni za spašavanje života", poručio je.
Na održanoj konferenciji za novinare, Mujahid je potvrdio da je broj poginulih premašio 800, a da broj povrijeđenih prelazi 2.500.
Zvaničnik Ministarstva informisanja Afganistana izjavio je za Anadolu da je zemljotres najteže pogodio oblasti unutar provincije Kunar, te da su mnogi putevi zatvoreni zbog odrona, što otežava pristup pogođenim mjestima. Zbog toga se operacije traganja i spašavanja sprovode i helikopterima.
Lokalne vlasti navode da se radi o jednom od najsnažnijih zemljotresa koji su pogodili Afganistan.
Pored glavnog potresa, zabilježena su najmanje dva naknadna podrhtavanja tla, od kojih je jedno imalo magnitudu 5,2 stepena.
Američki Geološki zavod USGS (United States Geological Survey) izvijestio je da je epicentar potresa bio 27 kilometara sjeveroistočno od Jalalabada, u blizini granice s Pakistanom, na dubini od oko osam kilometara.