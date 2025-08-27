SVIJET
Obilne kiše izazvale klizište u Džamuu i Kašmiru, poginulo 30 ljudi
Od ponedjeljka navečer, regija Jammu i Kashmir suočila se s najjačim padavinama u posljednjih nekoliko decenija, oštetivši mostove, odnijevši puteve i poplavivši velika područja, prisiljavajući stanovnike da se presele u sigurnije zone.
Viši nadzornik policije Paramvir Singh potvrdio je broj žrtava, rekavši da su operacije spašavanja i pomoći u toku. / Reuters
27 August 2025

Najmanje 30 ljudi je poginulo, a mnogi su povrijeđeni nakon što su obilne kiše izazvale ogromno klizište u blizini svetišta Vaishno Devi u Katri, Jammu i Kashmir, saopštili su zvaničnici u srijedu.

Viši nadzornik policije Paramvir Singh potvrdio je broj žrtava, rekavši da su operacije spašavanja i pomoći u toku.

„Sigurnosne snage, timovi za pomoć u katastrofama i lokalni volonteri angažovani su na čišćenju ruševina i potrazi za preživjelima“, rekao je Singh.

Obilne kiše u regiji zaustavile su život, jer su škole, radna mjesta i drugi poslovni objekti zatvoreni nakon što je kiša zahvatila ulice, a vlasti savjetuju stanovnicima da ostanu u kućama.

Od ponedjeljka navečer, regija Jammu i Kashmir suočila se s najjačim padavinama u posljednjih nekoliko decenija, oštetivši mostove, odnijevši puteve i poplavivši velika područja, prisiljavajući stanovnike da se presele u sigurnije zone.

„Do sada je najmanje 3.500 ljudi evakuirano na sigurnija mjesta“, rekli su zvaničnici.

Indijske željeznice su u srijedu otkazale 18 vozova do i od željezničkih stanica Katra, Udhampur i Jammu zbog nemilosrdnih obilnih kiša koje su izazvale haos u regiji Jammu.

Mobilne i internet usluge su i dalje u kvaru u regiji jer obilne kiše ometaju radove na obnovi, prema podacima telekomunikacijskih operatera.

Zvaničnici su rekli da su prijavljeni prekidi mreže kod svih operatera u regiji nakon što su optička vlakna na više mjesta oštećena kao posljedica nevremena, izvijestio je Press Trust of India.

U utorak su četiri osobe poginule u prolomu oblaka koji je pogodio okrug Doda u provinciji Jammu.

Posljednji smrtni slučajevi u regiji dogodili su se nekoliko dana nakon što su prolomi oblaka pogodili okruge Kathua i Kishtwar, usmrtivši najmanje 70 ljudi, dok se 25 ljudi vodi kao nestalo.

