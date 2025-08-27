Najmanje 30 ljudi je poginulo, a mnogi su povrijeđeni nakon što su obilne kiše izazvale ogromno klizište u blizini svetišta Vaishno Devi u Katri, Jammu i Kashmir, saopštili su zvaničnici u srijedu.

Viši nadzornik policije Paramvir Singh potvrdio je broj žrtava, rekavši da su operacije spašavanja i pomoći u toku.

„Sigurnosne snage, timovi za pomoć u katastrofama i lokalni volonteri angažovani su na čišćenju ruševina i potrazi za preživjelima“, rekao je Singh.

Obilne kiše u regiji zaustavile su život, jer su škole, radna mjesta i drugi poslovni objekti zatvoreni nakon što je kiša zahvatila ulice, a vlasti savjetuju stanovnicima da ostanu u kućama.

Od ponedjeljka navečer, regija Jammu i Kashmir suočila se s najjačim padavinama u posljednjih nekoliko decenija, oštetivši mostove, odnijevši puteve i poplavivši velika područja, prisiljavajući stanovnike da se presele u sigurnije zone.

„Do sada je najmanje 3.500 ljudi evakuirano na sigurnija mjesta“, rekli su zvaničnici.