Američki izaslanik za Siriju Tom Barrack stigao je u srijedu u Marjayoun, južni Liban, helikopterom, prema libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji NNA.

Libanonska vojska raspoređena je u blizini kasarne Francois Hajj i na sjevernom ulazu u grad Khiam kako bi osigurala posjetu.

Detalji o dnevnom redu posjete nisu odmah saopćeni.