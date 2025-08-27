27 August 2025
Američki izaslanik za Siriju Tom Barrack stigao je u srijedu u Marjayoun, južni Liban, helikopterom, prema libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji NNA.
Libanonska vojska raspoređena je u blizini kasarne Francois Hajj i na sjevernom ulazu u grad Khiam kako bi osigurala posjetu.
Detalji o dnevnom redu posjete nisu odmah saopćeni.
Barracka, u posjeti Libanu, prate američke senatorice Jeanne Shaheen i Lindsey Graham, kao i kongresmen Joe Wilson.
Izazvao je bijes i pozive na izvinjenje u utorak nakon što je rekao grupi lokalnih novinara da se "ponašaju civilizovano" nakon sastanka s libanonskim predsjednikom Josephom Aounom u Bejrutu kako bi razgovarali o planovima za razoružanje Hezbollaha.