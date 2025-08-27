SVIJET
Američki izaslanik Tom Barrack stigao u južni Liban
Barrack se u utorak u Bejrutu sastao s libanskim predsjednikom Aounom kako bi razgovarali o planovima za razoružanje Hezbolaha.
Detalji o dnevnom redu posjete nisu odmah saopćeni. / AA
27 August 2025

Američki izaslanik za Siriju Tom Barrack stigao je u srijedu u Marjayoun, južni Liban, helikopterom, prema libanonskoj nacionalnoj novinskoj agenciji NNA.

Libanonska vojska raspoređena je u blizini kasarne Francois Hajj i na sjevernom ulazu u grad Khiam kako bi osigurala posjetu.

Detalji o dnevnom redu posjete nisu odmah saopćeni.

Barracka, u posjeti Libanu, prate američke senatorice Jeanne Shaheen i Lindsey Graham, kao i kongresmen Joe Wilson.

Izazvao je bijes i pozive na izvinjenje u utorak nakon što je rekao grupi lokalnih novinara da se "ponašaju civilizovano" nakon sastanka s libanonskim predsjednikom Josephom Aounom u Bejrutu kako bi razgovarali o planovima za razoružanje Hezbollaha.

