Aktivisti "počašćeni" što su dio Globalne flote Sumud, koja nosi humanitarnu pomoć u Gazu
Brodovi iz Španije, Italije i Tunisa udružuju se kako bi formirali Globalnu flotu Sumud, međunarodnu civilnu inicijativu s aktivistima iz 44 zemlje s ciljem probijanja izraelske blokade Gaze i dostave humanitarne pomoći.
Brodovi u floti, koja je isplovila iz Španije i Italije, dočekat će brodove koji se pridružuju iz Tunisa u tuniskim vodama. / AA
3 Septembar 2025

Učesnici Globalne flote Sumud, međunarodne pomorske inicijative pokrenute s ciljem probijanja izraelske blokade Gaze i dostave humanitarne pomoći, počeli su se okupljati u Tunisu.

"Globalna flota je, u stvari, nastavak ranijih pokušaja koji su započeli s 'Mavi Marmarom', a zatim brodovima 'Madleen' i 'Hanzala'. Ovaj put, gotovo 1.000 aktivista iz 44 zemlje ponovo pokušava probiti blokadu. Kao turska delegacija, ponosni smo što smo dio ove blagoslovljene inicijative", rekla je za Anadolu Aycin Kantoglu, članica turske delegacije.

Ističući historijsku prirodu ovog napora, Kantoglu je izjavila: "Vjerujem da će ovo ući u historiju kao prvi put u svijetu da se gotovo 1.000 aktivista iz desetina zemalja okupilo kako bi formirali flotu na moru. Iz perspektive građanskog aktivizma, čast je učestvovati. Ovdje smo da damo doprinos u vraćanju ljudskog dostojanstva."

Ne bojimo se okupatora

Kantoglu je napomenula da su poduzete stroge mjere na sigurnosti aktivista i flote, ali nije mogla dati detalje o članovima turske delegacije, luci polaska ili vremenu.

"Naše strpljenje je isteklo, od sada nema straha. Ne bojimo se Izraela. Ne bojimo se okupatorske vojske niti onoga što namjeravaju učiniti", rekla je izražavajući uvjerenje da će blokada završiti ove godine.

Turska TV voditeljica Ikbal Gurpinar također čeka da flota isplovi. U razgovoru za Anadolu, rekla je da se godinama bavi humanitarnim radom za Palestinu i Gazu.

"Ovo je stvar savjesti. Više nismo mogli podnijeti samo da dvije godine gledamo kako djeca umiru i roditelji tuguju. Zato smo se pridružili ovoj časnoj inicijativi. Nadamo se da će nam biti dozvoljeno da se ukrcamo, i došli smo ovdje s tim uzbuđenjem", rekla je.

Naglašavajući da je ovo mirna akcija, Gurpinar je rekla da su ljudi širom svijeta uznemireni situacijom u Gazi, "ali da je potrebna iskra".

"Krećemo bez oružja, municije ili oštrih predmeta. Naš cilj je pokazati da se ovo može riješiti mirno i da cijelo čovječanstvo vidi. Nadamo se da ćemo uspjeti", rekla je.

Izrael misli da može raditi sve

Preporučeno

Navela je da se "Izrael sada ponaša tako nepromišljeno, kao da je božanski, misleći da može raditi šta god želi."

"Ali ljudi savjesti širom svijeta, aktivisti iz preko 44 zemlje, svjesni su ovog ugnjetavanja. Njihovi postupci moraju se vidjeti. Zato sam ovdje, počašćena i zahvalna svima koji su ovo omogućili", dodala je.

Mohammed Amin Bennur, tuniski aktivista za ljudska prava i član tuniske delegacije flote, istakao je međunarodni obim inicijative, rekavši: "Ovo nije individualni napor, već međunarodna inicijativa koja zahtijeva koordinaciju između različitih država i institucija."

"Pripreme su trajale više od tri mjeseca i bile su vrlo složene. Pripreme brodova, koordinacija tima, planiranje morskih ruta i angažman s različitim zemljama zahtijevali su intenzivan rad", dodao je.

Bennur je rekao da je ruta flote započela u Španiji, prošla kroz Italiju i druge tačke kako bi se okupila kod Tunisa.

"Tunis će biti posljednja polazna tačka za konvoj koji ide prema Gazi. Ovo je historijska čast za Tunis i njegov narod. Među stotinama učesnika su advokati, ljekari i civili iz Evrope, Azije, Brazila, Zaljeva i Sjeverne Afrike (Tunis, Libija, Alžir, Mauritanija, Maroko). Cilj je dostaviti humanitarnu pomoć za skoro dva miliona ljudi koji žive pod blokadom u Gazi", rekao je.

Moralna i etička odgovornost

Bennur je također rekao da učesnici ne nose oružje, jer je cilj isključivo podrška narodu Gaze.

"Ova inicijativa predstavlja zajedničke napore aktivista i građana iz cijelog svijeta. Njen cilj je probijanje blokade Gaze i dostava humanitarne pomoći. To nije samo humanitarna dužnost, već i moralna i etička odgovornost", dodao je.

Koncept Sumuda, arapske riječi koja znači "postojanost" ili "nepokolebljiva odlučnost", pojavio se među Palestincima nakon Šestodnevnog rata 1967. godine kako bi se opisao otpor kroz upornost, ostanak na svojoj zemlji, očuvanje palestinskog identiteta i kulture te angažman u nenasilnoj građanskoj neposlušnosti i izgradnji institucija.

U umjetničkim prikazima vezanim za Palestinu, ovaj koncept često simbolizuje maslina i žena sa sela.

