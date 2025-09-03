Učesnici Globalne flote Sumud, međunarodne pomorske inicijative pokrenute s ciljem probijanja izraelske blokade Gaze i dostave humanitarne pomoći, počeli su se okupljati u Tunisu.

Brodovi u floti, koja je isplovila iz Španije i Italije, dočekat će brodove koji se pridružuju iz Tunisa u tuniskim vodama prije nego što nastave prema Gazi.

"Globalna flota je, u stvari, nastavak ranijih pokušaja koji su započeli s 'Mavi Marmarom', a zatim brodovima 'Madleen' i 'Hanzala'. Ovaj put, gotovo 1.000 aktivista iz 44 zemlje ponovo pokušava probiti blokadu. Kao turska delegacija, ponosni smo što smo dio ove blagoslovljene inicijative", rekla je za Anadolu Aycin Kantoglu, članica turske delegacije.

Ističući historijsku prirodu ovog napora, Kantoglu je izjavila: "Vjerujem da će ovo ući u historiju kao prvi put u svijetu da se gotovo 1.000 aktivista iz desetina zemalja okupilo kako bi formirali flotu na moru. Iz perspektive građanskog aktivizma, čast je učestvovati. Ovdje smo da damo doprinos u vraćanju ljudskog dostojanstva."

Ne bojimo se okupatora

Kantoglu je napomenula da su poduzete stroge mjere na sigurnosti aktivista i flote, ali nije mogla dati detalje o članovima turske delegacije, luci polaska ili vremenu.

"Naše strpljenje je isteklo, od sada nema straha. Ne bojimo se Izraela. Ne bojimo se okupatorske vojske niti onoga što namjeravaju učiniti", rekla je izražavajući uvjerenje da će blokada završiti ove godine.

Turska TV voditeljica Ikbal Gurpinar također čeka da flota isplovi. U razgovoru za Anadolu, rekla je da se godinama bavi humanitarnim radom za Palestinu i Gazu.

"Ovo je stvar savjesti. Više nismo mogli podnijeti samo da dvije godine gledamo kako djeca umiru i roditelji tuguju. Zato smo se pridružili ovoj časnoj inicijativi. Nadamo se da će nam biti dozvoljeno da se ukrcamo, i došli smo ovdje s tim uzbuđenjem", rekla je.

Naglašavajući da je ovo mirna akcija, Gurpinar je rekla da su ljudi širom svijeta uznemireni situacijom u Gazi, "ali da je potrebna iskra".

"Krećemo bez oružja, municije ili oštrih predmeta. Naš cilj je pokazati da se ovo može riješiti mirno i da cijelo čovječanstvo vidi. Nadamo se da ćemo uspjeti", rekla je.

Izrael misli da može raditi sve