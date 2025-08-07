Naučni izvještaj objavljen ove sedmice podigao je uzbunu zbog hemijskog zagađenja, opisujući ga kao krizu planetarnih razmjera, ravan klimatskim promjenama.

Izvještaj koji je naručio Deep Science Ventures (DSV), istraživačka i inovacijska grupa usmjerena na rješavanje globalnih izazova putem rješenja zasnovanih na nauci, ističe rastuću prijetnju koju predstavljaju takozvani "novi entiteti" - milioni sintetičkih hemikalija koje se ispuštaju u okoliš kroz industrijsku aktivnost, poljoprivredu i potrošačke proizvode.

Naučnici kažu da se ove supstance, od plastike i pesticida do usporivača gorenja i PFAS-a (per i polifluoroalkil supstanci), sve više nalaze u ekosistemima, u vodi za piće, tlu, zraku, pa čak i u kiši.

Mnoge od ovih hemikalija su perzistentne, bioakumulativne i toksične, a sada su toliko raširene da su probile ono što stručnjaci nazivaju "planetarnom granicom" - naučnim pragom nakon kojeg se stabilnost okoliša više ne može garantovati.

„Možda ljudi misle da kada hodate ulicom i udišete zrak; pijete vodu, jedete hranu; koristite proizvode za ličnu njegu, šampon, sredstva za čišćenje kuće, namještaj u kući - mnogi ljudi pretpostavljaju da postoji zaista veliko znanje i ogromna dubinska analiza hemijske sigurnosti ovih stvari“, rekao je za Guardian Harry Macpherson, viši saradnik za klimu u DSV-u.

„Ali to zapravo nije slučaj.“

Razmjere problema su zapanjujuće.

Registrovano je više od 100 miliona sintetičkih spojeva, a procjenjuje se da se danas u komercijalnoj upotrebi nalazi 40.000 do 350.000. Ove supstance su uglavnom neregulisane ili nedovoljno testirane, a nove ulaze na tržište mnogo brže nego što ih agencije za sigurnost mogu procijeniti.

U međuvremenu, više od 3.600 sintetičkih hemikalija iz materijala koji dolaze u kontakt s hranom nalazi se u ljudskim tijelima širom svijeta.