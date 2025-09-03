Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritikovao je odluku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da ne odobri vize palestinskim zvaničnicima prije sastanka UN-a na visokom nivou o izraelsko-palestinskom sukobu, nazivajući taj potez "neprihvatljivim".

"Američka odluka da ne odobri vize palestinskim zvaničnicima je neprihvatljiva. Pozivamo da se ova mjera poništi i da se osigura palestinska zastupljenost u skladu sa Sporazumom o zemlji domaćinu", napisao je Macron u utorak na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da je razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, s kojim će kopredsjedavati predstojećom Konferencijom o dvodržavnom rješenju u New Yorku 22. septembra.

"Naš cilj je jasan, okupiti najširu moguću međunarodnu podršku za dvodržavno rješenje, jedini način da se ispune legitimne težnje i Izraelaca i Palestinaca", dodao je.

Francuski lider je naglasio da će postizanje mira zahtijevati trajno primirje, oslobađanje svih talaca, velike isporuke humanitarne pomoći Gazi i raspoređivanje stabilizacijske misije u enklavi.

Dalje je podvukao potrebu da se osigura da se palestinska grupa Hamas razoruža i isključi iz upravljanja Gazom dok se Palestinska uprava reformira i ojača.