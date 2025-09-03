Francuski predsjednik Emmanuel Macron kritikovao je odluku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da ne odobri vize palestinskim zvaničnicima prije sastanka UN-a na visokom nivou o izraelsko-palestinskom sukobu, nazivajući taj potez "neprihvatljivim".
"Američka odluka da ne odobri vize palestinskim zvaničnicima je neprihvatljiva. Pozivamo da se ova mjera poništi i da se osigura palestinska zastupljenost u skladu sa Sporazumom o zemlji domaćinu", napisao je Macron u utorak na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Rekao je da je razgovarao sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, s kojim će kopredsjedavati predstojećom Konferencijom o dvodržavnom rješenju u New Yorku 22. septembra.
"Naš cilj je jasan, okupiti najširu moguću međunarodnu podršku za dvodržavno rješenje, jedini način da se ispune legitimne težnje i Izraelaca i Palestinaca", dodao je.
Francuski lider je naglasio da će postizanje mira zahtijevati trajno primirje, oslobađanje svih talaca, velike isporuke humanitarne pomoći Gazi i raspoređivanje stabilizacijske misije u enklavi.
Dalje je podvukao potrebu da se osigura da se palestinska grupa Hamas razoruža i isključi iz upravljanja Gazom dok se Palestinska uprava reformira i ojača.
"Nijedna ofanziva, pokušaj aneksije ili prisilno raseljavanje stanovništva neće poremetiti zamah koji smo stvorili s prijestolonasljednikom, zamah kojem su se mnogi partneri već pridružili", napomenuo je.
Konferencija, prema Macronu, ima za cilj da posluži kao "odlučujuća prekretnica" za mir i sigurnost u regiji.
Prošle sedmice, Washington je ukinuo vize visokim palestinskim zvaničnicima, uključujući predsjednika Mahmouda Abbasa, efektivno ih sprječavajući da putuju u New York na sastanke UN-a u vrijeme kada se nekoliko evropskih zemalja priprema da prizna državu Palestinu.
Izrael je ubio više od 63.500 Palestinaca u Gazi od oktobra 2023. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.