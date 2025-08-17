SVIJET
1 minuta čitanja
Trump: Postignut “veliki napredak” u pregovorima Rusije i Ukrajine
Veliki napredak o Rusiji. Ostanite u toku, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, ne iznoseći detalje.
Trump: Postignut “veliki napredak” u pregovorima Rusije i Ukrajine
Ova objava dolazi dva dana nakon njegovog trosatnog sastanka iza zatvorenih vrata s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom / AP
17 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u nedjelju da je postignut značajan napredak u mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, pozvavši javnost da “ostane u toku”.

“Veliki napredak o Rusiji. Ostanite u toku!”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, ne iznoseći nikakve detalje o dešavanjima.

Ova objava dolazi dva dana nakon njegovog trosatnog sastanka iza zatvorenih vrata s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, gdje je Putin izjavio da su postigli “razumijevanje”.

Nakon samita u petak, Trump je za Fox News rekao da je “dogovoreno mnogo tačaka”, uz napomenu da su ostale još “jedna ili dvije prilično značajne stvari” koje treba riješiti.

Preporučeno

Prema njegovim riječima, rješenje sada zavisi od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i evropskih država “da to privedu kraju”.

Zelenski, zajedno s nekoliko evropskih lidera, trebao bi se sastati s Trumpom u Bijeloj kući u ponedjeljak, tri dana nakon samita na Aljasci, kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us