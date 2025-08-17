Američki predsjednik Donald Trump objavio je u nedjelju da je postignut značajan napredak u mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, pozvavši javnost da “ostane u toku”.
“Veliki napredak o Rusiji. Ostanite u toku!”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, ne iznoseći nikakve detalje o dešavanjima.
Ova objava dolazi dva dana nakon njegovog trosatnog sastanka iza zatvorenih vrata s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, gdje je Putin izjavio da su postigli “razumijevanje”.
Nakon samita u petak, Trump je za Fox News rekao da je “dogovoreno mnogo tačaka”, uz napomenu da su ostale još “jedna ili dvije prilično značajne stvari” koje treba riješiti.
Prema njegovim riječima, rješenje sada zavisi od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i evropskih država “da to privedu kraju”.
Zelenski, zajedno s nekoliko evropskih lidera, trebao bi se sastati s Trumpom u Bijeloj kući u ponedjeljak, tri dana nakon samita na Aljasci, kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini.