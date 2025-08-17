Američki predsjednik Donald Trump objavio je u nedjelju da je postignut značajan napredak u mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, pozvavši javnost da “ostane u toku”.

“Veliki napredak o Rusiji. Ostanite u toku!”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social, ne iznoseći nikakve detalje o dešavanjima.

Ova objava dolazi dva dana nakon njegovog trosatnog sastanka iza zatvorenih vrata s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci, gdje je Putin izjavio da su postigli “razumijevanje”.

Nakon samita u petak, Trump je za Fox News rekao da je “dogovoreno mnogo tačaka”, uz napomenu da su ostale još “jedna ili dvije prilično značajne stvari” koje treba riješiti.