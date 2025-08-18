SVIJET
1 minuta čitanja
Trump sugerirao da Hamas treba uništiti kako bi se oslobodili taoci
Što prije se ovo dogodi, veće su šanse za uspjeh, rekao je američki predsjednik.
Trump sugerirao da Hamas treba uništiti kako bi se oslobodili taoci
“Što se prije ovo dogodi, veće su šanse za uspjeh“, dodao je. / AP
18 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da je jedini put za osiguranje preostalih talaca u Gazi poraz palestinske grupe otpora Hamas.

“Povratak preostalih talaca vidjet ćemo tek kada Hamas bude napadnut i uništen“, napisao je Trump na platformi društvenih medija Truth Social.

“Što se prije ovo dogodi, veće su šanse za uspjeh“, dodao je.

Trump se pozvao na svoj prethodni diplomatski dosje, tvrdeći da je pregovarao i oslobodio stotine talaca. Također je naveo da je za samo šest mjeseci okončao šest ratova i “uništio“ iranska nuklearna postrojenja.

Prema izraelskim procjenama, u Gazi je ostalo oko 50 zarobljenika, uključujući 20 za koje se vjeruje da su živi, dok Izrael drži više od 10.800 Palestinaca u svojim zatvorima u teškim uvjetima, a grupe za ljudska prava izvještavaju o smrtnim slučajevima zbog mučenja, gladi i medicinskog zanemarivanja.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 61.900 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu i dovela je na rub gladi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

