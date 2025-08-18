Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da je jedini put za osiguranje preostalih talaca u Gazi poraz palestinske grupe otpora Hamas.

“Povratak preostalih talaca vidjet ćemo tek kada Hamas bude napadnut i uništen“, napisao je Trump na platformi društvenih medija Truth Social.

“Što se prije ovo dogodi, veće su šanse za uspjeh“, dodao je.

Trump se pozvao na svoj prethodni diplomatski dosje, tvrdeći da je pregovarao i oslobodio stotine talaca. Također je naveo da je za samo šest mjeseci okončao šest ratova i “uništio“ iranska nuklearna postrojenja.