Izraelska vojska u srijedu ujutro upala je u grad Nablus na sjeveru Zapadne obale i opkolila Stari grad, potvrdili su svjedoci događaja za Anadolu.

Prema svjedočenjima, vojne snage raspoređene su unutar i oko grada, dok su vojnici prisilili nekoliko porodica da napuste svoje domove koje su potom pretvorili u vojne punktove.

Izraelske snage također su započele pretrage po kućama u više naselja širom Nablusa.

Dan ranije, izraelska vojska se povukla iz grada Ramallaha u centralnoj Zapadnoj obali nakon višesatne racije u kojoj je povrijeđeno 58 Palestinaca, a troje njih uhapšeno, prema navodima medicinskih izvora.