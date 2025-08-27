Izraelska vojska u srijedu ujutro upala je u grad Nablus na sjeveru Zapadne obale i opkolila Stari grad, potvrdili su svjedoci događaja za Anadolu.
Prema svjedočenjima, vojne snage raspoređene su unutar i oko grada, dok su vojnici prisilili nekoliko porodica da napuste svoje domove koje su potom pretvorili u vojne punktove.
Izraelske snage također su započele pretrage po kućama u više naselja širom Nablusa.
Dan ranije, izraelska vojska se povukla iz grada Ramallaha u centralnoj Zapadnoj obali nakon višesatne racije u kojoj je povrijeđeno 58 Palestinaca, a troje njih uhapšeno, prema navodima medicinskih izvora.
Palestinski Crveni polumjesec je u odvojenim saopštenjima naveo da su njegovi timovi zbrinuli i prevezli 58 povrijeđenih osoba, među kojima osam ranjenih bojevom municijom, pet gelerima te 14 gumenim mecima. Još 31 Palestinac otrovao se suzavcem.
Od početka izraelskog genocidnog rata protiv Pojasa Gaze u oktobru 2023. godine, izraelske snage i ilegalni doseljenici ubili su više od hiljadu Palestinaca i ranili njih 7.000 na okupiranoj Zapadnoj obali, saopštilo je palestinsko Ministarstvo zdravlja.
Međunarodni sud pravde prošlog jula je proglasio izraelsku okupaciju palestinskih teritorija nezakonitom i zatražio evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.