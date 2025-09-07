Masovni napad ruskih dronova i raketa na glavni grad Ukrajine u nedjelju rezultirao je smrću najmanje dvije osobe, dok se dim uzdizao s krova ključne vladine zgrade.

Novinari Associated Pressa primijetili su oblak dima iznad zgrade Kabineta ministara u Kijevu. Premijerka Ukrajine, Julija Sviridenko, izjavila je da je po prvi put tokom rata „neprijateljski napad“ oštetio glavnu zgradu ukrajinske vlade.

„Vatrogasci rade na gašenju požara u zgradi ukrajinske vlade“, rekla je Sviridenko.

Rusija je do sada izbjegavala ciljati vladine zgrade u centru grada. Ova zgrada je sjedište ukrajinskog Kabineta, uključujući urede ministara.

Policija je blokirala pristup mjestu događaja dok su vatrogasna vozila i ambulantna kola stizala na lice mjesta. Ukrajinski zvaničnici su izvijestili o dvije poginule osobe i 15 povrijeđenih u napadu.

Među poginulima je i jednogodišnje dijete čije je tijelo izvučeno iz ruševina, izjavio je Timur Tkačenko, šef gradske administracije Kijeva.