SVIJET
2 minuta čitanja
Najmanje dvoje ubijeno tokom napada Rusije na Ukrajinu, oštećena vladina zgrada
Rusija je pokrenula seriju napada dronovima i raketama na Kijev, pri čemu su ubijene najmanje dvije osobe i ranjeno 15, dok su navodno pogođene vladine i stambene zgrade.
Ukrajinski zvaničnici potvrdili su žrtve i ranjene u napadu. / AP
7 Septembar 2025

Masovni napad ruskih dronova i raketa na glavni grad Ukrajine u nedjelju rezultirao je smrću najmanje dvije osobe, dok se dim uzdizao s krova ključne vladine zgrade.

Novinari Associated Pressa primijetili su oblak dima iznad zgrade Kabineta ministara u Kijevu. Premijerka Ukrajine, Julija Sviridenko, izjavila je da je po prvi put tokom rata „neprijateljski napad“ oštetio glavnu zgradu ukrajinske vlade.

„Vatrogasci rade na gašenju požara u zgradi ukrajinske vlade“, rekla je Sviridenko.

Rusija je do sada izbjegavala ciljati vladine zgrade u centru grada. Ova zgrada je sjedište ukrajinskog Kabineta, uključujući urede ministara.

Policija je blokirala pristup mjestu događaja dok su vatrogasna vozila i ambulantna kola stizala na lice mjesta. Ukrajinski zvaničnici su izvijestili o dvije poginule osobe i 15 povrijeđenih u napadu.

Među poginulima je i jednogodišnje dijete čije je tijelo izvučeno iz ruševina, izjavio je Timur Tkačenko, šef gradske administracije Kijeva.

Ostaci ruskih dronova također su pogodili devetospratnu stambenu zgradu u kijevskom okrugu Svjatošinski, kao i četverospratnu stambenu zgradu u okrugu Darnicki, prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička.

Napad u nedjelju predstavlja drugi masovni napad ruskih dronova i raketa na Kijev u posljednje dvije sedmice, dok nade za mirovne pregovore i dalje blijede.

U međuvremenu, Ukrajina je napala naftovod Druzhba (Prijateljstvo) u ruskoj regiji Brjansk, izjavio je u nedjelju komandant ukrajinskih dron snaga, Robert Brovdi.

Brovdi je na Telegram kanalu objavio da je naftovodu nanesena „sveobuhvatna vatrena šteta.“

Ovaj tranzitni naftovod opskrbljuje ruskom naftom Mađarsku i Slovačku.

