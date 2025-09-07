Masovni napad ruskih dronova i raketa na glavni grad Ukrajine u nedjelju rezultirao je smrću najmanje dvije osobe, dok se dim uzdizao s krova ključne vladine zgrade.
Novinari Associated Pressa primijetili su oblak dima iznad zgrade Kabineta ministara u Kijevu. Premijerka Ukrajine, Julija Sviridenko, izjavila je da je po prvi put tokom rata „neprijateljski napad“ oštetio glavnu zgradu ukrajinske vlade.
„Vatrogasci rade na gašenju požara u zgradi ukrajinske vlade“, rekla je Sviridenko.
Rusija je do sada izbjegavala ciljati vladine zgrade u centru grada. Ova zgrada je sjedište ukrajinskog Kabineta, uključujući urede ministara.
Policija je blokirala pristup mjestu događaja dok su vatrogasna vozila i ambulantna kola stizala na lice mjesta. Ukrajinski zvaničnici su izvijestili o dvije poginule osobe i 15 povrijeđenih u napadu.
Među poginulima je i jednogodišnje dijete čije je tijelo izvučeno iz ruševina, izjavio je Timur Tkačenko, šef gradske administracije Kijeva.
Ostaci ruskih dronova također su pogodili devetospratnu stambenu zgradu u kijevskom okrugu Svjatošinski, kao i četverospratnu stambenu zgradu u okrugu Darnicki, prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička.
Napad u nedjelju predstavlja drugi masovni napad ruskih dronova i raketa na Kijev u posljednje dvije sedmice, dok nade za mirovne pregovore i dalje blijede.
U međuvremenu, Ukrajina je napala naftovod Druzhba (Prijateljstvo) u ruskoj regiji Brjansk, izjavio je u nedjelju komandant ukrajinskih dron snaga, Robert Brovdi.
Brovdi je na Telegram kanalu objavio da je naftovodu nanesena „sveobuhvatna vatrena šteta.“
Ovaj tranzitni naftovod opskrbljuje ruskom naftom Mađarsku i Slovačku.