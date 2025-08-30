30 August 2025
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u subotu da je bivši šef ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Andrij Parubij ubijen u Lavovu.
U izjavi na Telegramu, Zelenski je rekao da su mu vijest prenijeli ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko i glavni tužilac Ruslan Kravčenko.
Prema riječima Zelenskog, službenici za provođenje zakona su mu rekli samo "početne detalje o užasnom ubistvu u Lavovu".
"Andrij Parubij je preminuo. Izražavam saučešće njegovim voljenima i bliskoj rodbini. Svi potrebni resursi i osoblje mobilizirani su za istragu i potragu za ubicom", rekao je.