Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u subotu da je bivši šef ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Andrij Parubij ubijen u Lavovu.

U izjavi na Telegramu, Zelenski je rekao da su mu vijest prenijeli ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko i glavni tužilac Ruslan Kravčenko.