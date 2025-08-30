SVIJET
1 minuta čitanja
Zelenski: Bivši šef ukrajinskog Vijeća sigurnosti Andrij Parubij ubijen u Lavovu
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da su svi potrebni resursi i osoblje mobilizirani za istragu.
Zelenski: Bivši šef ukrajinskog Vijeća sigurnosti Andrij Parubij ubijen u Lavovu
Zelenski je rekao da su mu vijest prenijeli ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko i glavni tužilac Ruslan Kravčenko. / Reuters
30 August 2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je u subotu da je bivši šef ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Andrij Parubij ubijen u Lavovu.

U izjavi na Telegramu, Zelenski je rekao da su mu vijest prenijeli ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Ihor Klimenko i glavni tužilac Ruslan Kravčenko.

Preporučeno

Prema riječima Zelenskog, službenici za provođenje zakona su mu rekli samo "početne detalje o užasnom ubistvu u Lavovu".

"Andrij Parubij je preminuo. Izražavam saučešće njegovim voljenima i bliskoj rodbini. Svi potrebni resursi i osoblje mobilizirani su za istragu i potragu za ubicom", rekao je.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us