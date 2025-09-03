Belgija je u utorak najavila sveobuhvatne mjere usmjerene protiv Izraela zbog rata u Gazi, uključujući sankcije, prošireni embargo na oružje i zabranu uvoza robe i usluga proizvedenih u izraelskim naseljima na okupiranim teritorijama.
Sporazum, koji je usvojilo ograničeno vijeće ministara, ima za cilj povećanje pritiska na Izrael, a istovremeno rješavanje onoga što su zvaničnici opisali kao "humanitarnu tragediju u Palestini".
Vlada će uvesti sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i vođa palestinske grupe Hamas, uključujući zamrzavanje imovine i zabrane ulaska.
Izraelski ministri krajnje desnice Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, kao i političko i vojno rukovodstvo Hamasa, bit će proglašeni personama non grata u Belgiji. Njihova imena bit će dodana u Šengenski informacioni sistem (SIS).
Belgijske vlasti će također ograničiti konzularne usluge za državljane koji žive u naseljima i ispitati načine za uskraćivanje viza tipa D za dugoročni boravak Izraelcima koji tamo žive.
Belgijsko savezno tužilaštvo će također biti zaduženo za krivično gonjenje belgijskih građana umiješanih u teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Izraelu ili okupiranim palestinskim teritorijama.
Vlada je pokrenula korake za proširenje postojeće zabrane izvoza i tranzita oružja u Izrael kako bi obuhvatila svu vojnu robu i robu dvostruke namjene, kao i za lobiranje kod Evropske unije za potpuni embargo.
Kraljevski dekret će također zabraniti uvoz robe proizvedene u ilegalnim izraelskim naseljima, što odražava mjere koje su već poduzele Irska i Slovenija.
Vlada je saopćila da će odbiti zahtjeve za izraelske vojne prelete tokom rata koji je u toku i smanjiti ovisnost o izraelskoj odbrambenoj opremi.
Belgija je također potvrdila podršku rješenju o dvije države i najavila planove za pridruživanje Njujorškoj deklaraciji zajedno s Francuskom i Saudijskom Arabijom, signalizirajući priznanje države Palestine.
Vlada je saopćila da će formalno priznanje uslijediti kada se oslobode svi taoci i kada se grupe poput Hamasa isključe iz palestinske uprave.
Na evropskom nivou, Belgija će se zalagati za suspenziju trgovinskih, istraživačkih i avio-sporazuma s Izraelom, kao i za prekid saradnje putem tehničkih programa EU.
Brisel također poziva EU da podrži zabranu uvoza proizvoda iz naselja u skladu s mišljenjem Međunarodnog suda pravde iz jula 2024. godine.
"Savezna vlada podcrtava nepokolebljivu posvećenost osiguravanju da sve strane u sukobu poštuju međunarodno pravo", navodi se u saopćenju, osuđujući svako dokazano kršenje međunarodnog prava.