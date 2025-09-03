Belgija je u utorak najavila sveobuhvatne mjere usmjerene protiv Izraela zbog rata u Gazi, uključujući sankcije, prošireni embargo na oružje i zabranu uvoza robe i usluga proizvedenih u izraelskim naseljima na okupiranim teritorijama.

Sporazum, koji je usvojilo ograničeno vijeće ministara, ima za cilj povećanje pritiska na Izrael, a istovremeno rješavanje onoga što su zvaničnici opisali kao "humanitarnu tragediju u Palestini".

Vlada će uvesti sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i vođa palestinske grupe Hamas, uključujući zamrzavanje imovine i zabrane ulaska.

Izraelski ministri krajnje desnice Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, kao i političko i vojno rukovodstvo Hamasa, bit će proglašeni personama non grata u Belgiji. Njihova imena bit će dodana u Šengenski informacioni sistem (SIS).

Belgijske vlasti će također ograničiti konzularne usluge za državljane koji žive u naseljima i ispitati načine za uskraćivanje viza tipa D za dugoročni boravak Izraelcima koji tamo žive.

Belgijsko savezno tužilaštvo će također biti zaduženo za krivično gonjenje belgijskih građana umiješanih u teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Izraelu ili okupiranim palestinskim teritorijama.

Vlada je pokrenula korake za proširenje postojeće zabrane izvoza i tranzita oružja u Izrael kako bi obuhvatila svu vojnu robu i robu dvostruke namjene, kao i za lobiranje kod Evropske unije za potpuni embargo.