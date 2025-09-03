SVIJET
2 minuta čitanja
Belgija će uvesti sankcije Izraelu i embargo na oružje
Izraelski ministri krajnje desnice Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich bit će proglašeni personama non grata.
Belgija će uvesti sankcije Izraelu i embargo na oružje
Vlada će uvesti sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i vođa palestinske grupe Hamas, uključujući zamrzavanje imovine i zabrane ulaska. / AA
3 Septembar 2025

Belgija je u utorak najavila sveobuhvatne mjere usmjerene protiv Izraela zbog rata u Gazi, uključujući sankcije, prošireni embargo na oružje i zabranu uvoza robe i usluga proizvedenih u izraelskim naseljima na okupiranim teritorijama.

Sporazum, koji je usvojilo ograničeno vijeće ministara, ima za cilj povećanje pritiska na Izrael, a istovremeno rješavanje onoga što su zvaničnici opisali kao "humanitarnu tragediju u Palestini".

Vlada će uvesti sankcije protiv nasilnih izraelskih doseljenika i vođa palestinske grupe Hamas, uključujući zamrzavanje imovine i zabrane ulaska.

Izraelski ministri krajnje desnice Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, kao i političko i vojno rukovodstvo Hamasa, bit će proglašeni personama non grata u Belgiji. Njihova imena bit će dodana u Šengenski informacioni sistem (SIS).

Belgijske vlasti će također ograničiti konzularne usluge za državljane koji žive u naseljima i ispitati načine za uskraćivanje viza tipa D za dugoročni boravak Izraelcima koji tamo žive.

Belgijsko savezno tužilaštvo će također biti zaduženo za krivično gonjenje belgijskih građana umiješanih u teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Izraelu ili okupiranim palestinskim teritorijama.

Vlada je pokrenula korake za proširenje postojeće zabrane izvoza i tranzita oružja u Izrael kako bi obuhvatila svu vojnu robu i robu dvostruke namjene, kao i za lobiranje kod Evropske unije za potpuni embargo.

Preporučeno

Kraljevski dekret će također zabraniti uvoz robe proizvedene u ilegalnim izraelskim naseljima, što odražava mjere koje su već poduzele Irska i Slovenija.

Vlada je saopćila da će odbiti zahtjeve za izraelske vojne prelete tokom rata koji je u toku i smanjiti ovisnost o izraelskoj odbrambenoj opremi.

Belgija je također potvrdila podršku rješenju o dvije države i najavila planove za pridruživanje Njujorškoj deklaraciji zajedno s Francuskom i Saudijskom Arabijom, signalizirajući priznanje države Palestine.

Vlada je saopćila da će formalno priznanje uslijediti kada se oslobode svi taoci i kada se grupe poput Hamasa isključe iz palestinske uprave.

Na evropskom nivou, Belgija će se zalagati za suspenziju trgovinskih, istraživačkih i avio-sporazuma s Izraelom, kao i za prekid saradnje putem tehničkih programa EU.

Brisel također poziva EU da podrži zabranu uvoza proizvoda iz naselja u skladu s mišljenjem Međunarodnog suda pravde iz jula 2024. godine.

"Savezna vlada podcrtava nepokolebljivu posvećenost osiguravanju da sve strane u sukobu poštuju međunarodno pravo", navodi se u saopćenju, osuđujući svako dokazano kršenje međunarodnog prava.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us