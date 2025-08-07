Rusija je zatražila održavanje zatvorenih konsultacija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 7. augusta povodom oduzimanja mandata predsjedniku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, Miloradu Dodiku. To je 6. augusta saopćila misija Paname pri UN-u, koja trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti.

"Ruska Federacija je zatražila sastanak", navodi predstavništvo u izjavi za agenciju RIA Novosti.

Dodaje se da će na sastanku biti razmotrena situacija u vezi s Miloradom Dodikom.