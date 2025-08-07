Rusija je zatražila održavanje zatvorenih konsultacija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 7. augusta povodom oduzimanja mandata predsjedniku Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, Miloradu Dodiku. To je 6. augusta saopćila misija Paname pri UN-u, koja trenutno predsjedava Vijećem sigurnosti.
"Ruska Federacija je zatražila sastanak", navodi predstavništvo u izjavi za agenciju RIA Novosti.
Dodaje se da će na sastanku biti razmotrena situacija u vezi s Miloradom Dodikom.
Dodik je pravosnažnom presudom Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja političke dužnosti zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH, početkom ovog mjeseca.
Proglašen je krivim da je od 1. do 9. jula 2023. odbio provoditi odluke visokog predstavnika o sprečavanju stupanja na snagu entitetskog Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i o sprečavanju stupanja na snagu Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske od 1. jula 2023. Dodik je 7. jula te godine potpisao ukaze o proglašenju navedenih zakona.
Odluku o oduzimanju mandata predsjednika RS-a CIK je donio u skladu sa Izbornim zakonom BiH koji propisuje postupak utvrđivanja prestanka mandata izabranim zvaničnicima koji su pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne duže od šest mjeseci.