Nakon razornog zemljotresa jačine šest stepeni koji je pogodio istočni Afganistan kasno u nedjelju, napore za spašavanje i pomoć otežavaju naknadni zemljotresi, blokirani putevi i obim uništenja, saopćio je Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).
U intervjuu za Anadolu, Amy Martin, šefica ureda OCHA-e za Afganistan, rekla je da je provincija Kunar posebno razorena, a čitava sela su uništena.
"To je planinsko područje, vrlo ruralno, s vrlo malim zajednicama. Većina građevina bila je napravljena od blata i kamena i nije mogla izdržati plitki zemljotres ove jačine", rekla je.
Zemljotres je pogodio najmanje četiri istočne provincije, uključujući Nangarhar, Laghman i Panjshir, te Kunar, najpogođeniju regiju u kojoj su zabilježeni gotovo svi smrtni slučajevi.
Martin je kazala da kriza zahtijeva hitnu reakciju, da je trenutno situacija "vrlo teška" i da je otežano da timovi za procjenu i spašavanje dođu do nekih od najudaljenijih sela.
"Timovi su na terenu kako bi procijenili pogođene zajednice i štetu u provinciji Kunar. Posebno je teško pogođena kao i neki od manjih okruga unutar Kunara. Ali također bilježimo naknadne zemljotrese koji uzrokuju klizišta i odrone kamenja koji blokiraju pristupne puteve", rekla je Martin.
Prema afganistanskom Crvenom polumjesecu, broj poginulih u provinciji Kunar, epicentru zemljotresa, popeo se na najmanje 2.205, a 3.640 je povrijeđeno.
U provinciji Nangarhar zabilježeno je najmanje 12 smrtnih slučajeva, a ukupan broj povrijeđenih u svim provincijama premašio je 4.000. Uništeno je više od 8.000 kuća, saopćio je afganistanski Crveni polumjesec.
Martin je upozorila da zbog poteškoća u pristupu novi podaci o žrtvama i šteti sporo pristižu i očekuju da će se ti brojevi povećavati kako timovi budu stizali do odsječenih zajednica.
Američki geološki zavod zabilježio je zemljotres u 23.47 sati po lokalnom vremenu u nedjelju, kada je većina stanovnika spavala, 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada na dubini od osam kilometara.
To je bio treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu zemlju od povratka afganistanskih talibana na vlast u augustu 2021. godine.
U junu 2022. godine, zemljotres jačine 6,1 stepeni Richterove skale u istočnim provincijama Paktika, Paktia, Khost i Nangarhar usmrtio je najmanje 1.036 ljudi i doveo do rušenja hiljada kuća.
U oktobru 2023. godine, zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale i naknadni zemljotresi u provinciji Herat usmrtili su više od 2.000 ljudi, a više od 9.000 je povrijeđeno. Ovaj zemljotres je bio najsmrtonosniji u zemlji u posljednjih nekoliko godina.
- Spašavanje i pomoć - Uprkos teškoj situaciji, timovi za traženje i spašavanje stigli su u najpogođenija područja, a teška oprema pa čak i helikopteri, raspoređeni su kako bi stigli do udaljenih područja, jer su mnogi ljudi još uvijek zarobljeni pod ruševinama.
Napori pomoći uključuju mobilne zdravstvene timove, zalihe hrane, šatore te podršku za vodu i sanitaciju. Međutim, kako se približava zima, OCHA daje prioritet neprehrambenim artiklima poput ćebadi i cerada.
Stotine životinja su također stradale u zemljotresu, a zdravstveni stručnjaci su upozorili na bolesti koje se prenose vodom u regiji.
"Veoma smo svjesni rizika od bolesti koje se prenose vodom i poduzimaju se mjere za sigurno zbrinjavanje stoke uginule u zemljotresu kako bi se spriječila kontaminacija", rekao je Martin.
Privremena administracija Afganistana, predvođena talibanima, uz podršku agencija UN-a, uspostavila je šatorska naselja kako bi pružila sklonište hiljadama raseljenih osoba, a hiljade kuća su djelimično i potpuno oštećene.
Turska je ove sedmice poslala 25 tona pomoći u zemlju, uključujući prijeko potreban materijal za sklonište, higijenske pakete i kutije s hranom.
Susjedni Pakistan, Iran, Kina i Indija, kao i zapadne zemlje, obećale su poslati pomoć.
- Zašto je zemljotres bio tako razoran? - Zemljotres jačine šest stepeni zabilježen je na maloj dubini od samo 8 do 10 kilometara. Zemljotres je izazvao ogromnu štetu u istočnim provincijama Afganistana, a osjetio se i preko granice u Pakistanu.
"Plitkoća zemljotresa bila je glavni faktor. U kombinaciji s činjenicom da seoske kuće ovdje nisu izgrađene da izdrže takve udare, rezultat je katastrofalan", rekla je Martin iz UN-a.
Lokalni stanovnici Kunara rekli su za Anadolu da je uništeno nekoliko sela u pogođenim područjima.
"Otišao sam u neka sela radi spašavanja i svjedočio sam vrlo bolnoj situaciji, jer su neke kuće potpuno uništene i niko iz tih porodica nije preživio", rekao je stanovnik Abdul Wahid.
Dodao je da je većina stanovnika vrlo siromašna i da su svoje kuće izgradili od blata.
Dan ranije, zvaničnik lokalne uprave rekao je da su vlasti planirale preseliti ljude iz pogođenih područja na sigurnije lokacije, ali su stanovnici odbili otići.
Privremena uprava je potom odlučila da za njih postavi šatorska naselja unutar njihovih zajednica.
- Obnova kuća i infrastrukture - Reagujući na plan UN-a da pomogne pogođenim ljudima da obnove svoje kuće i infrastrukturu u regiji, Martin je rekla da sljedeće sedmice planiraju pokrenuti apel za pomoć kada se prikupe svi podaci iz regije.
"Ljudi se žele vratiti svojim usjevima i sredstvima za život. Podržavat ćemo zajednicu po zajednicu, ali na kraju ljudi moraju odlučiti gdje i kako će obnoviti", rekla je.