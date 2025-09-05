Nakon razornog zemljotresa jačine šest stepeni koji je pogodio istočni Afganistan kasno u nedjelju, napore za spašavanje i pomoć otežavaju naknadni zemljotresi, blokirani putevi i obim uništenja, saopćio je Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

U intervjuu za Anadolu, Amy Martin, šefica ureda OCHA-e za Afganistan, rekla je da je provincija Kunar posebno razorena, a čitava sela su uništena.

"To je planinsko područje, vrlo ruralno, s vrlo malim zajednicama. Većina građevina bila je napravljena od blata i kamena i nije mogla izdržati plitki zemljotres ove jačine", rekla je.

Zemljotres je pogodio najmanje četiri istočne provincije, uključujući Nangarhar, Laghman i Panjshir, te Kunar, najpogođeniju regiju u kojoj su zabilježeni gotovo svi smrtni slučajevi.

Martin je kazala da kriza zahtijeva hitnu reakciju, da je trenutno situacija "vrlo teška" i da je otežano da timovi za procjenu i spašavanje dođu do nekih od najudaljenijih sela.

"Timovi su na terenu kako bi procijenili pogođene zajednice i štetu u provinciji Kunar. Posebno je teško pogođena kao i neki od manjih okruga unutar Kunara. Ali također bilježimo naknadne zemljotrese koji uzrokuju klizišta i odrone kamenja koji blokiraju pristupne puteve", rekla je Martin.

Prema afganistanskom Crvenom polumjesecu, broj poginulih u provinciji Kunar, epicentru zemljotresa, popeo se na najmanje 2.205, a 3.640 je povrijeđeno.

U provinciji Nangarhar zabilježeno je najmanje 12 smrtnih slučajeva, a ukupan broj povrijeđenih u svim provincijama premašio je 4.000. Uništeno je više od 8.000 kuća, saopćio je afganistanski Crveni polumjesec.

Martin je upozorila da zbog poteškoća u pristupu novi podaci o žrtvama i šteti sporo pristižu i očekuju da će se ti brojevi povećavati kako timovi budu stizali do odsječenih zajednica.

Američki geološki zavod zabilježio je zemljotres u 23.47 sati po lokalnom vremenu u nedjelju, kada je većina stanovnika spavala, 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada na dubini od osam kilometara.

To je bio treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu zemlju od povratka afganistanskih talibana na vlast u augustu 2021. godine.

U junu 2022. godine, zemljotres jačine 6,1 stepeni Richterove skale u istočnim provincijama Paktika, Paktia, Khost i Nangarhar usmrtio je najmanje 1.036 ljudi i doveo do rušenja hiljada kuća.

U oktobru 2023. godine, zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale i naknadni zemljotresi u provinciji Herat usmrtili su više od 2.000 ljudi, a više od 9.000 je povrijeđeno. Ovaj zemljotres je bio najsmrtonosniji u zemlji u posljednjih nekoliko godina.

- Spašavanje i pomoć - Uprkos teškoj situaciji, timovi za traženje i spašavanje stigli su u najpogođenija područja, a teška oprema pa čak i helikopteri, raspoređeni su kako bi stigli do udaljenih područja, jer su mnogi ljudi još uvijek zarobljeni pod ruševinama.

Napori pomoći uključuju mobilne zdravstvene timove, zalihe hrane, šatore te podršku za vodu i sanitaciju. Međutim, kako se približava zima, OCHA daje prioritet neprehrambenim artiklima poput ćebadi i cerada.