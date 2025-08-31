SVIJET
Od tribina do mora: Navijači Galatasaraya uglas za Gazu i globalnu flotilu Sumud
Organizatori su opisali flotilu kao svjetski protest protiv opsade i genocida u Gazi, optužujući međunarodne institucije za neuspjeh i saučesništvo.
Izrael je zatvorio sve granične prelaze za pomoć u Gazi od 2. marta, ostavljajući konvoje zaglavljene na granicama. / TRT Haber
31 August 2025

Navijači turskog fudbalskog kluba Galatasaray poslali su snažnu poruku solidarnosti s gladnim Palestincima u Gazi, pogođenim izraelskim genocidom i nametnutom glađu, podržavajući Globalnu Sumud Flotilu, međunarodnu inicijativu usmjerenu na probijanje izraelske blokade Gaze i dostavljanje humanitarne pomoći.

Tokom nedavne utakmice, navijači su istakli transparente i uzvikivali slogane podrške flotili, a jedna poruka posebno je odjeknula:

"Gazo, dolazimo. Otvorite granični prijelaz Rafah."

Ovaj čin podrške usklađen je s rastućim pozivima širom svijeta za hitno otvaranje graničnih prijelaza i ukidanje smrtonosne izraelske opsade, koja je dovela do gladi u Gazi.

Izraelski režim gladi od 7. oktobra 2023. godine usmrtio je 332 Palestinca, uključujući 124 djece.

Od kada je UN-ova IPC (Klasifikacija faza integrisane sigurnosti hrane) formalno proglasila glad u Gazi 22. augusta, Ministarstvo zdravstva Gaze zabilježilo je dodatnih 54 smrtna slučaja uzrokovana izraelskom glađu, uključujući devetoro djece.

Izrael je od 2. marta zatvorio sve prijelaze za pomoć u Gazu, ostavljajući konvoje blokirane na granicama.

Međunarodni komitet za prekid opsade Gaze izjavio je da će "Globalna Sumud Flotila" započeti svoje putovanje u nedjelju iz Barcelone, a zatim će u četvrtak krenuti drugi brod iz Tunisa, kako bi izazvali izraelsku blokadu palestinske enklave.

U saopćenju, komitet je opisao flotilu kao globalni protest protiv "opsade i genocida" u Gazi, optužujući međunarodne institucije za "neuspjeh i saučesništvo".

Naglašeno je da konvoj nije "samo simboličan brod koji nosi pomoć, već snažna humanitarna poruka" koja odražava globalnu odlučnost da se okonča opsada.

"Svaki brod nosi krik nade za Gazu i globalni glas koji zahtijeva hitan kraj blokade i nepravde," navedeno je u saopćenju.

Globalna Sumud Flotila okuplja četiri inicijative: Magrebsku Sumud Flotilu, Globalni pokret za Gazu, Koaliciju Flotile Slobode i Sumud Nusantara.

Organizatori su izjavili da ovaj napor slijedi ranije pokušaje izazivanja blokade, uključujući turski brod Mavi Marmara 2010. godine i ovogodišnje misije brodova Al-Dhamir, Madleen i Handala.

Izraelske pomorske snage presrele su brod za pomoć Handala 26. jula dok se približavao obalama Gaze i odvele ga u luku Ašdod.

Izrael je od oktobra 2023. godine ubio preko 63.400 Palestinaca u Gazi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

