Navijači turskog fudbalskog kluba Galatasaray poslali su snažnu poruku solidarnosti s gladnim Palestincima u Gazi, pogođenim izraelskim genocidom i nametnutom glađu, podržavajući Globalnu Sumud Flotilu, međunarodnu inicijativu usmjerenu na probijanje izraelske blokade Gaze i dostavljanje humanitarne pomoći.

Tokom nedavne utakmice, navijači su istakli transparente i uzvikivali slogane podrške flotili, a jedna poruka posebno je odjeknula:

"Gazo, dolazimo. Otvorite granični prijelaz Rafah."

Ovaj čin podrške usklađen je s rastućim pozivima širom svijeta za hitno otvaranje graničnih prijelaza i ukidanje smrtonosne izraelske opsade, koja je dovela do gladi u Gazi.

Izraelski režim gladi od 7. oktobra 2023. godine usmrtio je 332 Palestinca, uključujući 124 djece.

Od kada je UN-ova IPC (Klasifikacija faza integrisane sigurnosti hrane) formalno proglasila glad u Gazi 22. augusta, Ministarstvo zdravstva Gaze zabilježilo je dodatnih 54 smrtna slučaja uzrokovana izraelskom glađu, uključujući devetoro djece.

Izrael je od 2. marta zatvorio sve prijelaze za pomoć u Gazu, ostavljajući konvoje blokirane na granicama.

Međunarodni komitet za prekid opsade Gaze izjavio je da će "Globalna Sumud Flotila" započeti svoje putovanje u nedjelju iz Barcelone, a zatim će u četvrtak krenuti drugi brod iz Tunisa, kako bi izazvali izraelsku blokadu palestinske enklave.