SVIJET
1 minuta čitanja
Iran će u narednim danima započeti novu rundu razgovora s UN-ovim nadzornim tijelom za nuklearnu energiju
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova kaže da su Iran i IAEA ispitali trenutni status saradnje tokom posjete zamjenika generalnog direktora Teheranu.
Iran će u narednim danima započeti novu rundu razgovora s UN-ovim nadzornim tijelom za nuklearnu energiju
Teheran je pokrenuo odmazdu raketnim i bespilotnim napadima, dok je SAD bombardovao tri iranska nuklearna postrojenja. / AA
18 August 2025

Iran je u ponedjeljak saopštio da će u narednim danima započeti nova runda razgovora s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei rekao je na konferenciji za novinare da će se razgovori vjerovatno održati u narednim danima nakon posjete zamjenika generalnog direktora IAEA Massima Apara Teheranu prošle sedmice.

Baqaei je rekao da je Aparova posjeta imala za cilj "ispitati kako su Iran i agencija komunicirali" nakon američko-izraelskih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu.

Preporučeno

Iran je bio uključen u nuklearne pregovore sa SAD-om pod posredovanjem Omana kada je Izrael 13. juna pokrenuo iznenadni napad na Teheran, ciljajući vojne, nuklearne i civilne lokacije, kao i visoke vojne komandante i nuklearne naučnike.

Teheran je pokrenuo odmazdu raketnim i bespilotnim napadima, dok je SAD bombardovao tri iranska nuklearna postrojenja.

Dvanaestodnevni sukob je zaustavljen primirjem koje je sponzorirao SAD, a koje je stupilo na snagu 24. juna.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us