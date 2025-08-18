Iran je u ponedjeljak saopštio da će u narednim danima započeti nova runda razgovora s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).
Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei rekao je na konferenciji za novinare da će se razgovori vjerovatno održati u narednim danima nakon posjete zamjenika generalnog direktora IAEA Massima Apara Teheranu prošle sedmice.
Baqaei je rekao da je Aparova posjeta imala za cilj "ispitati kako su Iran i agencija komunicirali" nakon američko-izraelskih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu.
Iran je bio uključen u nuklearne pregovore sa SAD-om pod posredovanjem Omana kada je Izrael 13. juna pokrenuo iznenadni napad na Teheran, ciljajući vojne, nuklearne i civilne lokacije, kao i visoke vojne komandante i nuklearne naučnike.
Teheran je pokrenuo odmazdu raketnim i bespilotnim napadima, dok je SAD bombardovao tri iranska nuklearna postrojenja.
Dvanaestodnevni sukob je zaustavljen primirjem koje je sponzorirao SAD, a koje je stupilo na snagu 24. juna.