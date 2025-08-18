Iran je u ponedjeljak saopštio da će u narednim danima započeti nova runda razgovora s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei rekao je na konferenciji za novinare da će se razgovori vjerovatno održati u narednim danima nakon posjete zamjenika generalnog direktora IAEA Massima Apara Teheranu prošle sedmice.

Baqaei je rekao da je Aparova posjeta imala za cilj "ispitati kako su Iran i agencija komunicirali" nakon američko-izraelskih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu.