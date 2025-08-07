Odluka Irana o eventualnom nastavku pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o svom nuklearnom programu zavisi isključivo od onoga što služi nacionalnom interesu, izjavio je u srijedu ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u intervjuu za iransku državnu televiziju.

Araghchi je rekao da je Teheran primio poruke iz Washingtona u vezi s mogućim nastavkom pregovora.

Naglasio je da obnova razgovora zavisi isključivo od potreba nacionalnog interesa.

Njegova izjava dolazi uoči planirane posjete delegacije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Teheranu.

Istakao je potrebu da se započne nova faza u odnosima Irana s agencijom, imajući u vidu aktuelna dešavanja, ali je napomenuo da posjeta IAEA ne uključuje inspekcije nuklearnih postrojenja.

Araghchi je također naglasio da je Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana jedino nadležno za donošenje odluka u vezi s budućnošću nuklearnih pregovora, dok je Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo za njihovu implementaciju.

Početkom jula ove godine predsjednik Irana Masoud Pezeshkian objavio je suspenziju saradnje s IAEA-om, optužujući je za pristrasnost u vezi s iranskim nuklearnim dosjeom.

Sedmicu ranije, iranski parlament donio je zakon o obustavi saradnje s agencijom, usred rastućih tenzija oko upravljanja iranskim nuklearnim programom, a nakon izraelsko-američkog napada na iranska nuklearna postrojenja.