Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je imao divan razgovor s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukashenkom, zahvalivši mu na puštanju 16 zatvorenika.

"Imao sam divan razgovor s veoma cijenjenim predsjednikom Bjelorusije, Aleksandrom Lukashenkom. Svrha poziva bila je da mu zahvalim na puštanju 16 zatvorenika", napisao je Trump na američkoj društvenoj mreži Truth Social.

Opisujući telefonski razgovor, prvi s Lukashenkom otkako je u januaru preuzeo drugi mandat, kao vrlo dobar, Trump je rekao: "Također razgovaramo o puštanju dodatnih 1.300 zatvorenika."