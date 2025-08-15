SVIJET
1 minuta čitanja
Trump zahvalio Lukashenku na puštanju zarobljenika
Razgovaramo o puštanju dodatnih 1.300 zatvorenika, rekao je američki predsjednik nakon telefonskog razgovora s bjeloruskim kolegom.
Dodao je da su razgovarali o mnogim temama, uključujući posjetu predsjednika Putina Aljasci. / AP
15 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da je imao divan razgovor s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukashenkom, zahvalivši mu na puštanju 16 zatvorenika.

"Imao sam divan razgovor s veoma cijenjenim predsjednikom Bjelorusije, Aleksandrom Lukashenkom. Svrha poziva bila je da mu zahvalim na puštanju 16 zatvorenika", napisao je Trump na američkoj društvenoj mreži Truth Social.

Opisujući telefonski razgovor, prvi s Lukashenkom otkako je u januaru preuzeo drugi mandat, kao vrlo dobar, Trump je rekao: "Također razgovaramo o puštanju dodatnih 1.300 zatvorenika."

Preporučeno

Dodao je da su razgovarali o mnogim temama, uključujući posjetu predsjednika Putina Aljasci, te dodao: "Radujem se budućem susretu s predsjednikom Lukashenkom."


