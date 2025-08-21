Sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa u srijedu je potpisao dekret kojim se odobrava privremeni izborni sistem za Narodnu skupštinu, kojim će se birati dvije trećine njenih članova.
"Predsjednik Sirijske Arapske Republike Ahmed al-Sharaa izdao je u srijedu dekret broj 143 iz 2025. godine, kojim se odobrava privremeni izborni sistem za sirijsku Narodnu skupštinu", objavila je sirijska novinska agencija SANA.
Dekretom se definišu uslovi izbornog procesa, kriteriji za članstvo u Narodnoj skupštini, nadležnosti izbornih odbora, kao i pravila za članstvo u izbornim tijelima i komisijama.
Ukupan broj članova Narodne skupštine utvrđen je na 210, od čega će se dvije trećine birati putem izbornih tijela u guvernerskim izbornim jedinicama, prema demografskoj i administrativnoj raspodjeli, dok će preostalu trećinu imenovati predsjednik.
Dekret takođe reguliše postupke žalbi, nadležnosti viših i nižih odbora i pravnih komisija, s ciljem osiguranja transparentnosti i integriteta izbornog procesa. Posebno se naglašava nezavisnost i potpuna neutralnost odbora u obavljanju njihovih dužnosti.
Krajem jula, sirijski predsjednik je primio konačni nacrt privremenog izbornog sistema za Narodnu skupštinu.
U međuvremenu, predsjednik Vrhovnog odbora za izbore za Narodnu skupštinu Mohammad al-Ahmad izjavio je u srijedu da je zemlja podijeljena na 62 izborne jedinice.
Al-Ahmad je rekao: "Izborne jedinice su podijeljene na 62 okruga u kojima će se odvijati proces nominacija i izbora."
Dodao je da će odbor "sutra (u četvrtak) započeti praktične procedure i početi primati prijedloge za članstvo u izbornim tijelima novoformiranih jedinica, što će dovesti do izbora, brojanja glasova i objavljivanja rezultata".
Bashar al-Assad, lider Sirije gotovo 25 godina, pobjegao je u Rusiju u decembru 2024. godine, čime je okončana vladavina Baath partije koja je bila na vlasti od 1963. U januaru je formirana nova prelazna administracija koju predvodi Sharaa.