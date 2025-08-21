Sirijski predsjednik Ahmed al-Sharaa u srijedu je potpisao dekret kojim se odobrava privremeni izborni sistem za Narodnu skupštinu, kojim će se birati dvije trećine njenih članova.

"Predsjednik Sirijske Arapske Republike Ahmed al-Sharaa izdao je u srijedu dekret broj 143 iz 2025. godine, kojim se odobrava privremeni izborni sistem za sirijsku Narodnu skupštinu", objavila je sirijska novinska agencija SANA.

Dekretom se definišu uslovi izbornog procesa, kriteriji za članstvo u Narodnoj skupštini, nadležnosti izbornih odbora, kao i pravila za članstvo u izbornim tijelima i komisijama.

Ukupan broj članova Narodne skupštine utvrđen je na 210, od čega će se dvije trećine birati putem izbornih tijela u guvernerskim izbornim jedinicama, prema demografskoj i administrativnoj raspodjeli, dok će preostalu trećinu imenovati predsjednik.

Dekret takođe reguliše postupke žalbi, nadležnosti viših i nižih odbora i pravnih komisija, s ciljem osiguranja transparentnosti i integriteta izbornog procesa. Posebno se naglašava nezavisnost i potpuna neutralnost odbora u obavljanju njihovih dužnosti.