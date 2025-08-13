Mađarski premijer Viktor Orban kazao je kako je Evropa trebala pregovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o "svojoj budućnosti", umjesto što je dozvolila da "Rusi razgovaraju s Amerikancima dok mi nismo za stolom".
"Evropa je trebala pregovarati o svojoj budućnosti s Rusijom. Umjesto toga, Rusi razgovaraju s Amerikancima dok mi nismo ni za stolom. A ako niste za stolom, onda ste na meniju", kazao je Orban, žestoki kritičar politike Evropske unije, posebno u vezi s ratom u Ukrajini.
Uoči sastanka ruskog predsjednika s američkim kolegom Donaldom Trumpom na kojem će razgovarati i mogućnostima zaustavljanja rata u Ukrajini, na Aljasci u petak, Orban je poručio kako se "mnogi evropski lideri drže fantazije da će produženi rat donijeti promjenu režima u Moskvi".
"Umjesto da se suoče sa stvarnošću i pregovaraju, oni demoniziraju predsjednika Putina i blokiraju jedini put ka miru. Evropska samosabotaža ostavlja nas nemoćnima dok drugi odlučuju o našoj sudbini", poručio je mađarski premijer.
Mađarska se u ponedjeljak nije pridružila zajedničkoj izjavi EU lidera u vezi sa sastankom Trump - Putin, u kojoj su poručili kako se "put do mira u Ukrajini ne može odlučiti bez Ukrajine". Dodali su kako "pravedan i trajan mir koji donosi stabilnost i sigurnost mora poštovati međunarodno pravo, uključujući principe nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom".
"Izjava pokušava postaviti uslove za sastanak na koji lideri EU-a nisu pozvani", rekao je Orban, opisujući činjenicu da je EU "ostavljen po strani" kao "tužnu".
Američki i ruski predsjednici sastaće se 15. augusta u američkoj saveznoj državi Aljasci kako bi razgovarali o Ukrajini, međutim na sastanku neće biti predstavnika Ukrajine.