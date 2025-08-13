Mađarski premijer Viktor Orban kazao je kako je Evropa trebala pregovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o "svojoj budućnosti", umjesto što je dozvolila da "Rusi razgovaraju s Amerikancima dok mi nismo za stolom".

"Evropa je trebala pregovarati o svojoj budućnosti s Rusijom. Umjesto toga, Rusi razgovaraju s Amerikancima dok mi nismo ni za stolom. A ako niste za stolom, onda ste na meniju", kazao je Orban, žestoki kritičar politike Evropske unije, posebno u vezi s ratom u Ukrajini.

Uoči sastanka ruskog predsjednika s američkim kolegom Donaldom Trumpom na kojem će razgovarati i mogućnostima zaustavljanja rata u Ukrajini, na Aljasci u petak, Orban je poručio kako se "mnogi evropski lideri drže fantazije da će produženi rat donijeti promjenu režima u Moskvi".

"Umjesto da se suoče sa stvarnošću i pregovaraju, oni demoniziraju predsjednika Putina i blokiraju jedini put ka miru. Evropska samosabotaža ostavlja nas nemoćnima dok drugi odlučuju o našoj sudbini", poručio je mađarski premijer.