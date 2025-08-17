Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u nedjelju da se mir mora graditi “snagom” i da su “snažne sigurnosne garancije” neophodne kako bi se zaštitili sigurnosni interesi Ukrajine i Evrope.
“Prije svega, moramo imati snažne sigurnosne garancije da zaštitimo ključne sigurnosne interese i Ukrajine i Evrope”, rekla je von der Leyen, naglašavajući da Kijev “mora moći očuvati svoj suverenitet i teritorijalni integritet”.
Izjavu je dala na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, održanoj uoči sastanka “Koalicije voljnih”, a neposredno pred njegovu posjetu Washingtonu, gdje će se sastati s evropskim liderima i generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom.
Von der Leyen je naglasila da “ne smije biti ograničenja za ukrajinske oružane snage, bilo u pogledu saradnje ili pomoći od trećih zemalja”.
“Kako često govorim, Ukrajina mora postati čelični bodljikavi jež, neprobavljiv za potencijalne osvajače”, kazala je predsjednica EK. Dodala je i da pozdravlja, kako je rekla, “spremnost američkog predsjednika Donalda Trumpa da doprinese sigurnosnim garancijama nalik na član 5 NATO-a”, te da je Evropska unija “spremna dati svoj dio”.
Također je potvrdila da se za početak septembra priprema 19. paket sankcija protiv Rusije.
S druge strane, Zelenski je poručio da sigurnosne garancije za Ukrajinu moraju biti praktične i obavezujuće.
“Treba nam sigurnost koja funkcioniše u praksi, poput člana 5 NATO-a, a smatramo i da je članstvo u EU dio tih sigurnosnih garancija,” istakao je ukrajinski predsjednik.
Apelovao je na nastavak jedinstva među saveznicima,
“Ključno je da Evropa bude ujedinjena kao 2022. godine, kada je počeo rat u punom obimu. To jedinstvo zaista pomaže da se postigne stvarni mir i ono mora ostati snažno”, dodao je Zelenski.
Zelenski je upozorio i da Rusija ne pokazuje “nikakav znak spremnosti” za trilateralne razgovore s Kijevom i Washingtonom, dodajući da u tom slučaju “moraju uslijediti nove sankcije”.
Zatražio je proširene programe podrške iz EU, uključujući dronove i pomoć za ukrajinsku djecu. Posebno je naglasio da “ne smije biti podjele” između Ukrajine i Moldavije, upozorivši da bi takav potez značio “slabljenje evropskog jedinstva”.