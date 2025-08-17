Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u nedjelju da se mir mora graditi “snagom” i da su “snažne sigurnosne garancije” neophodne kako bi se zaštitili sigurnosni interesi Ukrajine i Evrope.

“Prije svega, moramo imati snažne sigurnosne garancije da zaštitimo ključne sigurnosne interese i Ukrajine i Evrope”, rekla je von der Leyen, naglašavajući da Kijev “mora moći očuvati svoj suverenitet i teritorijalni integritet”.

Izjavu je dala na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, održanoj uoči sastanka “Koalicije voljnih”, a neposredno pred njegovu posjetu Washingtonu, gdje će se sastati s evropskim liderima i generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom.

Von der Leyen je naglasila da “ne smije biti ograničenja za ukrajinske oružane snage, bilo u pogledu saradnje ili pomoći od trećih zemalja”.

“Kako često govorim, Ukrajina mora postati čelični bodljikavi jež, neprobavljiv za potencijalne osvajače”, kazala je predsjednica EK. Dodala je i da pozdravlja, kako je rekla, “spremnost američkog predsjednika Donalda Trumpa da doprinese sigurnosnim garancijama nalik na član 5 NATO-a”, te da je Evropska unija “spremna dati svoj dio”.

Također je potvrdila da se za početak septembra priprema 19. paket sankcija protiv Rusije.