Von der Leyen: Ukrajini i EU potrebne snažne sigurnosne garancije
Predsjednica Evropske komisije kazala da se "mir mora postići snagom", dodajući da se 19. paket sankcija protiv Rusije priprema za početak septembra.
Također je potvrdila da se za početak septembra priprema 19. paket sankcija protiv Rusije. / AA
17 August 2025

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u nedjelju da se mir mora graditi “snagom” i da su “snažne sigurnosne garancije” neophodne kako bi se zaštitili sigurnosni interesi Ukrajine i Evrope.

“Prije svega, moramo imati snažne sigurnosne garancije da zaštitimo ključne sigurnosne interese i Ukrajine i Evrope”, rekla je von der Leyen, naglašavajući da Kijev “mora moći očuvati svoj suverenitet i teritorijalni integritet”.

Izjavu je dala na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, održanoj uoči sastanka “Koalicije voljnih”, a neposredno pred njegovu posjetu Washingtonu, gdje će se sastati s evropskim liderima i generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom.

Von der Leyen je naglasila da “ne smije biti ograničenja za ukrajinske oružane snage, bilo u pogledu saradnje ili pomoći od trećih zemalja”.

“Kako često govorim, Ukrajina mora postati čelični bodljikavi jež, neprobavljiv za potencijalne osvajače”, kazala je predsjednica EK. Dodala je i da pozdravlja, kako je rekla, “spremnost američkog predsjednika Donalda Trumpa da doprinese sigurnosnim garancijama nalik na član 5 NATO-a”, te da je Evropska unija “spremna dati svoj dio”.

Također je potvrdila da se za početak septembra priprema 19. paket sankcija protiv Rusije.

S druge strane, Zelenski je poručio da sigurnosne garancije za Ukrajinu moraju biti praktične i obavezujuće.

“Treba nam sigurnost koja funkcioniše u praksi, poput člana 5 NATO-a, a smatramo i da je članstvo u EU dio tih sigurnosnih garancija,” istakao je ukrajinski predsjednik.

Apelovao je na nastavak jedinstva među saveznicima,

“Ključno je da Evropa bude ujedinjena kao 2022. godine, kada je počeo rat u punom obimu. To jedinstvo zaista pomaže da se postigne stvarni mir i ono mora ostati snažno”, dodao je Zelenski.

Zelenski je upozorio i da Rusija ne pokazuje “nikakav znak spremnosti” za trilateralne razgovore s Kijevom i Washingtonom, dodajući da u tom slučaju “moraju uslijediti nove sankcije”.

Zatražio je proširene programe podrške iz EU, uključujući dronove i pomoć za ukrajinsku djecu. Posebno je naglasio da “ne smije biti podjele” između Ukrajine i Moldavije, upozorivši da bi takav potez značio “slabljenje evropskog jedinstva”.

