Državni službenici, domaćice i penzioneri okupili su se u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, u subotu, dok su hiljade dobrovoljaca odlučile da se pridruže miliciji zemlje u slučaju američke invazije.

Predsjednik Nikolas Maduro pozvao je građane da odgovore na trenutnu američku "prijetnju" i da se tokom vikenda prijave u Bolivarsku miliciju, civilni korpus povezan s oružanim snagama ove južnoameričke zemlje.

Ova demonstracija snage također ima za cilj poslati poruku Vašingtonu, koji je ponudio nagradu od 50 miliona dolara za Madura — kojeg administracija Donalda Trampa optužuje da vodi narko-kartel — i postavio tri ratna broda u blizini obale Venecuele, navodno zbog operacija protiv trgovine drogom.

Centri za registraciju milicije postavljeni su na trgovima glavnog grada, u vojnim i javnim zgradama, pa čak i u predsjedničkoj palati Miraflores.

Dobrovoljci su se mogli prijaviti i u Planinskoj kasarni, gdje se nalazi mauzolej pokojnog socijalističkog lidera Uga Čaveza, u gusto naseljenom području s velikim stambenim projektima i oronulim ciglenim kućama.

"Jeste li ranije služili?" upitao je član milicije u maskirnoj uniformi Oskara Mateusa.

"Ovdje sam da služim svojoj zemlji," rekao je 66-godišnji revizor za AFP. "Ne znamo šta bi se moglo dogoditi, ali moramo se pripremiti i nastaviti pružati otpor.

"Domovina nas zove. Naša zemlja nas treba," rekla je 51-godišnja Rosi Paravabit.

'Živjela domovina!'

Nazvana Bolivarska vojska od strane Čaveza, Oružane snage Venecuele ne kriju političku orijentaciju milicije.

"Čavez živi!" sada je njihov službeni pozdrav.

Bivši socijalistički predsjednik Venecuele, Ugo Čavez, došao je na vlast 1999. godine i preminuo na funkciji 2013. godine. Maduro je na vlasti od tada, iako SAD ne priznaje valjanost njegovih posljednja dva izbora.

Nije jasno koliko vojnika ima u venecuelanskoj miliciji.

Maduro je ove sedmice izjavio da milicija sama ima više od 4,5 miliona spremnih vojnika.

Međutim, najnovija nezavisna procjena iz 2020. godine izbrojala je oko 343.000 članova, prema Međunarodnom institutu za strateške studije.

"Prijavljujem se za Venecuelu, živjela domovina!" uzvikivali su dobrovoljci prilikom registracije.

Policajci i vojni rezervisti također su stajali u redu kako bi potvrdili svoju posvećenost.