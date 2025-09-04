Evropa je spremna da ponudi sigurnosne garancije Ukrajini na dan postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom, rekao je u srijedu francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Govoreći u Jelisejskoj palati zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Macron je naglasio da su pripreme za garancije završene.
"Evropa je spremna, prvi put s ovim nivoom predanosti i intenziteta", rekao je novinarima, podvlačeći spremnost bloka da djeluje nakon što se osigura primirje.
Macron je također doveo u pitanje namjere Rusije u nedavnim mirovnim pregovorima.
"Pitanje je sada da li je Rusija iskrena u svojim uzastopnim obavezama kada je predložila mir Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je.
Bilateralni sastanak održan je uoči samita takozvane koalicije voljnih, kojim su kopredsjedavali Macron i britanski premijer Keir Starmer.
Koalicija od 31 zemlje, uglavnom evropske, ima za cilj podršku ukrajinskoj vojsci i razmatranje slanja trupa u Ukrajinu nakon prekida vatre kako bi se spriječila daljnja ruska agresija.
Evropski lideri će se u četvrtak sastati sa Zelenskim u Parizu prije nego što održe telefonski razgovor s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Među učesnicima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, finski predsjednik Alexander Stubb, danska premijerka Mette Frederiksen i poljski premijer Donald Tusk.