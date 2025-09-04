Evropa je spremna da ponudi sigurnosne garancije Ukrajini na dan postizanja mirovnog sporazuma s Rusijom, rekao je u srijedu francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Govoreći u Jelisejskoj palati zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Macron je naglasio da su pripreme za garancije završene.

"Evropa je spremna, prvi put s ovim nivoom predanosti i intenziteta", rekao je novinarima, podvlačeći spremnost bloka da djeluje nakon što se osigura primirje.

Macron je također doveo u pitanje namjere Rusije u nedavnim mirovnim pregovorima.

"Pitanje je sada da li je Rusija iskrena u svojim uzastopnim obavezama kada je predložila mir Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je.