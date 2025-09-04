Era ultra jeftinog uvoza koja je preplavljivala Sjedinjene Američke Države udara u zid.

Izvršna uredba 14324 predsjednika Donalda Trumpa, kojom se zatvara gotovo stoljeće star pravni “propust”, stupila je na snagu.

Paketi vrijednosti ispod 800 dolara, koji su nekada prolazili bez gotovo ikakvog nadzora, sada će biti pod punom carinskom kontrolom i oporezivani.

Svijet e-trgovine je u šoku. Temu, Shein i milijarde dnevnih pošiljki odjednom su uhvaćeni u novom režimu.

Decenijama je de minimis izuzeće bilo tihi motor globalne trgovine. Usvojeno 1930. godine i prošireno 2016, omogućilo je milijardama jeftinih paketa da uđu u SAD uz minimalne provjere.

Samo u 2024. godini, 1,36 milijardi pošiljki koristilo je ovu pogodnost, uglavnom iz Kine.

Temu i Shein su na tome procvjetali, prodavali su haljine za 3 dolara, gedžete za 15 dolara, potkopavajući američke trgovce. Forever 21 je zatvorio svoje prodavnice u SAD-u 2025, kriveći upravo ovaj uvoz za gubitak kupaca.

Trump je ovaj potez predstavio kao način da se spase radna mjesta i poveća sigurnost.

"Predsjednik Donald J. Trump danas je potpisao Izvršnu uredbu kojom se obustavlja duty-free de minimis tretman za pošiljke male vrijednosti, zatvarajući katastrofalnu rupu koja je korištena, između ostalog, da se izbjegnu carine i prokrijumčare smrtonosni sintetički opioidi, kao i drugi nesigurni ili proizvodi ispod tržišne cijene, što šteti američkim radnicima i biznisima", saopćila je Bijela kuća u julu.

Statistike naglašavaju hitnost: 90 posto carinskih zapljena prošle godine poticalo je iz de minimis paketa. Droga, falsifikovana roba, jeftine kopije — uglavnom su dolazile iz Kine, generišući 66 milijardi dolara bescarinske prodaje samo u 2023.

Promjena je stupila na snagu 28. augusta

Svaka komercijalna pošiljka ispod 800 dolara sada podliježe carinama: 54 posto ili 100 dolara za kineske pošiljke, 10-50 posto za ostale.

Za robu poslanu međunarodnim poštanskim sistemom, carina se kreće od 80 dolara po artiklu do 200 dolara, zavisno od zemlje porijekla.

Recipročne stope pogađaju artikle poput brazilskog mesa sa 76 posto. Mala poklona ispod 100 dolara i lične dozvole putnika do 200 dolara ostaju izuzete.

Svaka pošiljka sada zahtijeva potpunu dokumentaciju, uključujući šifre proizvoda, a greške mogu koštati i do 10.000 dolara.

Lučki terminali i aerodromi mogli bi se zatrpati u narednim sedmicama i mjesecima. Poštanske službe Japana, Ujedinjenog Kraljevstva i Australije već nagovještavaju obustavu slanja u SAD zbog nepripremljenosti.

Ko osjeća udar?

Povoljne cijene mogle bi nestati. Temu i Shein mogli bi podići cijene za 10–30 posto. Sat od 15 dolara mogao bi koštati između 16,50 i 19,50 dolara. Vrijeme isporuke moglo bi se produžiti.