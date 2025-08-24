Pentagon tiho blokira Ukrajinu da koristi američke raketne sisteme dugog dometa Army Tactical Missile Systems (ATACMS) za napade na ciljeve unutar Rusije, čime ograničava sposobnost Kijeva da upotrijebi ovo oružje u odbrani od invazije Moskve, izvijestio je Wall Street Journal u subotu, pozivajući se na američke zvaničnike.
Ova vijest dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump sve frustriraniji zbog trogodišnjeg rata i svoje nemogućnosti da osigura mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine.
Nakon njegovog samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i naknadnog sastanka s evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji nisu donijeli vidljiv napredak, Trump je u petak izjavio da ponovo razmatra uvođenje ekonomskih sankcija Rusiji ili, alternativno, povlačenje iz mirovnog procesa.
"Donijet ću odluku o tome šta ćemo učiniti, i to će biti vrlo važna odluka, a to je da li će to biti masivne sankcije ili masivne tarife, ili oboje, ili nećemo ništa učiniti i reći da je to vaša borba", rekao je Trump.
Trump je želio organizirati bilateralni sastanak između Putina i Zelenskog, ali to se također pokazalo teškim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je za NBC u petak da ne postoji agenda za sastanak sa Zelenskim.
"Putin je spreman sastati se sa Zelenskim kada agenda bude spremna za samit. A ta agenda uopće nije spremna," rekao je Lavrov za NBC, dodajući da za sada nije planiran nikakav sastanak.
Dok je Bijela kuća pokušavala uvjeriti Putina da se pridruži mirovnim pregovorima, proces odobravanja koji je uspostavio Pentagon spriječio je Ukrajinu da pokrene napade duboko na teritoriji Rusije, izvijestio je Journal.
Ministar odbrane Pete Hegseth ima konačnu riječ o upotrebi oružja dugog dometa, navodi Journal.
Ni predsjednički ured Ukrajine niti ministarstvo odbrane nisu odmah odgovorili na zahtjev Reutersa za komentar izvan radnog vremena. Bijela kuća i Pentagon također nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.