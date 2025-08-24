Pentagon tiho blokira Ukrajinu da koristi američke raketne sisteme dugog dometa Army Tactical Missile Systems (ATACMS) za napade na ciljeve unutar Rusije, čime ograničava sposobnost Kijeva da upotrijebi ovo oružje u odbrani od invazije Moskve, izvijestio je Wall Street Journal u subotu, pozivajući se na američke zvaničnike.

Ova vijest dolazi u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump sve frustriraniji zbog trogodišnjeg rata i svoje nemogućnosti da osigura mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine.

Nakon njegovog samita s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i naknadnog sastanka s evropskim liderima i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji nisu donijeli vidljiv napredak, Trump je u petak izjavio da ponovo razmatra uvođenje ekonomskih sankcija Rusiji ili, alternativno, povlačenje iz mirovnog procesa.

"Donijet ću odluku o tome šta ćemo učiniti, i to će biti vrlo važna odluka, a to je da li će to biti masivne sankcije ili masivne tarife, ili oboje, ili nećemo ništa učiniti i reći da je to vaša borba", rekao je Trump.

Trump je želio organizirati bilateralni sastanak između Putina i Zelenskog, ali to se također pokazalo teškim. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je za NBC u petak da ne postoji agenda za sastanak sa Zelenskim.