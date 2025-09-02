2 Septembar 2025
Više osoba povrijeđeno je u eksploziji koja je bila usmjerena na javni skup u jugozapadnom Pakistanu, izvijestili su policija i lokalni mediji.
Eksplozija se dogodila ispred stadiona u Quetti, glavnom gradu jugozapadne provincije Balochistan, ubrzo nakon završetka okupljanja.
Snimci lokalne televizije Samaa News prikazali su ljude kako stavljaju povrijeđene u policijske kombije i privatna vozila.
Nije bilo neposrednih informacija o prirodi eksplozije.
Okupljanje je organizirala Nacionalna stranka Balochistana, nacionalistička stranka koju predvodi Sardar Akhtar Mental, bivši glavni ministar provincije.