Snažna eksplozija tokom javnog skupa na jugozapadu Pakistana: Povrijeđeno više ljudi
Eksplozija se dogodila u Quetti, glavnom gradu jugozapadne provincije Baluchistan, ubrzo nakon kulminacije okupljanja.
Nije bilo neposrednih informacija o prirodi eksplozije. / AFP
2 Septembar 2025

Više osoba povrijeđeno je u eksploziji koja je bila usmjerena na javni skup u jugozapadnom Pakistanu, izvijestili su policija i lokalni mediji.

Eksplozija se dogodila ispred stadiona u Quetti, glavnom gradu jugozapadne provincije Balochistan, ubrzo nakon završetka okupljanja.

Snimci lokalne televizije Samaa News prikazali su ljude kako stavljaju povrijeđene u policijske kombije i privatna vozila.

Nije bilo neposrednih informacija o prirodi eksplozije.

Okupljanje je organizirala Nacionalna stranka Balochistana, nacionalistička stranka koju predvodi Sardar Akhtar Mental, bivši glavni ministar provincije.

