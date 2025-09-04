Akcije traženja i spašavanja nakon snažnog zemljotresa u nedjelju u istočnom Afganistanu se nastavljaju, a broj poginulih je povećan na više od 1.800, prema zvaničnicima.
Rahimullah Hamzala, glasnogovornik lokalnih sigurnosnih snaga u provinciji Kunar, rekao je za službenu novinsku agenciju Bakhtar da je broj poginulih i povrijeđenih porastao na više od 5.000, sa 1.825 potvrđenih smrtnih slučajeva u području Mazar Darah u provinciji.
"S obzirom na to da su mnogi ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama, broj poginulih mogao bi dodatno porasti kako se nastavljaju operacije potrage za preživjelima", rekao je.
Vlasti u Kabulu također strahuju da bi broj poginulih mogao dodatno porasti kada vlasti podijele podatke iz provincija Nangarhar, Laghman i Panjshir, koje su također pogođene.
U Nangarharu je već prijavljeno najmanje 12 smrtnih slučajeva.
Humanitarne agencije upozoravaju da razmjere razaranja zahtijevaju hitnu međunarodnu podršku kako bi se spriječilo pogoršanje krize.
Turkiye je ove sedmice poslala 25 tona pomoći u zemlju, uključujući prijeko potreban materijal za skloništa, higijenske pakete i pakete s hranom.
Susjedni Pakistan, Iran, Kina i Indija, kao i zapadne zemlje, također su obećale poslati pomoć.
Američki geološki zavod zabilježio je zemljotres u 23.47 sati po lokalnom vremenu, 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada na dubini od osam kilometara u nedjelju navečer, kada je većina stanovnika spavala.
Ovo je treći veliki zemljotres koji je pogodio ratom razorenu naciju otkako su se afganistanski talibani vratili na vlast 2021. godine.