Akcije traženja i spašavanja nakon snažnog zemljotresa u nedjelju u istočnom Afganistanu se nastavljaju, a broj poginulih je povećan na više od 1.800, prema zvaničnicima.

Rahimullah Hamzala, glasnogovornik lokalnih sigurnosnih snaga u provinciji Kunar, rekao je za službenu novinsku agenciju Bakhtar da je broj poginulih i povrijeđenih porastao na više od 5.000, sa 1.825 potvrđenih smrtnih slučajeva u području Mazar Darah u provinciji.

"S obzirom na to da su mnogi ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama, broj poginulih mogao bi dodatno porasti kako se nastavljaju operacije potrage za preživjelima", rekao je.

Vlasti u Kabulu također strahuju da bi broj poginulih mogao dodatno porasti kada vlasti podijele podatke iz provincija Nangarhar, Laghman i Panjshir, koje su također pogođene.

U Nangarharu je već prijavljeno najmanje 12 smrtnih slučajeva.