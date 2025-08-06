SVIJET
Pet vojnika upucano u bazi američke vojske u državi Georgia
Područje 2. oklopne brigade borbenog tima (2ABCT) i dalje je pod blokadom, kaže vojni aerodrom Fort Stewart Hunter.
Pet vojnika upucano u bazi američke vojske u državi Georgia
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je predsjednik Donald Trump obaviješten. / AA
Pet vojnika je upucano u srijedu u incidentu s aktivnim strijelcem u bazi američke vojske u državi Georgia.

"Svi vojnici su zbrinuti na licu mjesta i prebačeni u bolnicu Winn Army Community na daljnje liječenje. Nema aktivne prijetnje zajednici", saopštio je vojni aerodrom Fort Stewart Hunter (FSHAA) na Facebooku.

Strijelac je uhapšen u 11:35 (15:35 GMT), saopštila je FSHAA.

Područje 2. oklopne brigade borbenog tima (2ABCT) i dalje je pod blokadom, dodaje se.

"Incident je i dalje pod istragom i neće biti objavljene dodatne informacije dok se istraga ne završi", navodi se.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je predsjednik Donald Trump obaviješten.

„Bijela kuća prati situaciju“, napisala je na X-u.

Guverner Georgije Brian Kemp rekao je da njegov ured ostaje „u bliskom kontaktu“ s policijom na terenu.

„Žrtve, njihove porodice i sve one koji se odazovu pozivu da služe držimo u našim srcima i molitvama, i molimo stanovnike Georgije svugdje da učine isto“, napisao je Kemp na X-u.

Odvojeno, ured FBI-a u Atlanti u Savannahi izjavio je da je svjestan incidenta i da koordinira s Odjelom za kriminalističke istrage vojske za bilo kakvu pomoć koja bi mogla biti potrebna.


