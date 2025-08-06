Pet vojnika je upucano u srijedu u incidentu s aktivnim strijelcem u bazi američke vojske u državi Georgia.

"Svi vojnici su zbrinuti na licu mjesta i prebačeni u bolnicu Winn Army Community na daljnje liječenje. Nema aktivne prijetnje zajednici", saopštio je vojni aerodrom Fort Stewart Hunter (FSHAA) na Facebooku.

Strijelac je uhapšen u 11:35 (15:35 GMT), saopštila je FSHAA.

Područje 2. oklopne brigade borbenog tima (2ABCT) i dalje je pod blokadom, dodaje se.

"Incident je i dalje pod istragom i neće biti objavljene dodatne informacije dok se istraga ne završi", navodi se.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je predsjednik Donald Trump obaviješten.