Dvadesetjednogodišnji motociklistički taksista Affan Kurniawan poginuo je nakon što ga je u četvrtak udarilo policijsko oklopno vozilo.
Zgrade i desetine automobila izgorjelo tokom nereda u Indoneziji
Desetine automobila, javnih objekata i nekoliko policijskih stanica potpuno su uništeni u nemirima. / AP
30 August 2025

Nakon nasilnih nereda koji su izbili tokom masovnih protesta u nekoliko dijelova Džakarte u petak, zapaljene su brojne zgrade i vozila.

Desetine automobila, javnih objekata i nekoliko policijskih stanica potpuno su uništeni u nemirima.

Dvadesetjednogodišnji motociklistički taksista Affan Kurniawan poginuo je nakon što ga je u četvrtak udarilo policijsko oklopno vozilo.

Šef indonezijske policije, general Listyo Sigit Prabowo, izvinuo se porodici žrtve i javnosti i rekao da će incident biti temeljito istražen.

Hiljade indonezijskih radnika okupilo se u četvrtak ispred parlamenta u Džakarti kako bi protestovali protiv niskih plata, prakse outsourcinga i povećanja beneficija za zakonodavce, što je okončano nakon smrti taksiste.

Međutim, u petak ujutro, gomila se ponovo okupila ispred sjedišta policije i održala protest protiv ubistva Affana.

