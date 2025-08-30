Nakon nasilnih nereda koji su izbili tokom masovnih protesta u nekoliko dijelova Džakarte u petak, zapaljene su brojne zgrade i vozila.
Desetine automobila, javnih objekata i nekoliko policijskih stanica potpuno su uništeni u nemirima.
Dvadesetjednogodišnji motociklistički taksista Affan Kurniawan poginuo je nakon što ga je u četvrtak udarilo policijsko oklopno vozilo.
Šef indonezijske policije, general Listyo Sigit Prabowo, izvinuo se porodici žrtve i javnosti i rekao da će incident biti temeljito istražen.
Hiljade indonezijskih radnika okupilo se u četvrtak ispred parlamenta u Džakarti kako bi protestovali protiv niskih plata, prakse outsourcinga i povećanja beneficija za zakonodavce, što je okončano nakon smrti taksiste.
Međutim, u petak ujutro, gomila se ponovo okupila ispred sjedišta policije i održala protest protiv ubistva Affana.