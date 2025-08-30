Šef indonezijske policije, general Listyo Sigit Prabowo, izvinuo se porodici žrtve i javnosti i rekao da će incident biti temeljito istražen.

Hiljade indonezijskih radnika okupilo se u četvrtak ispred parlamenta u Džakarti kako bi protestovali protiv niskih plata, prakse outsourcinga i povećanja beneficija za zakonodavce, što je okončano nakon smrti taksiste.

Međutim, u petak ujutro, gomila se ponovo okupila ispred sjedišta policije i održala protest protiv ubistva Affana.