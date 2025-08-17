SVIJET
1 minuta čitanja
Najmanje troje ubijenih, osmero povrijeđenih u masovnoj pucnjavi u restoranu u New Yorku
Policija navodi da je bilo više napadača i da je istraga u toku.
Žrtve koje su poginule identificirane su kao tri muškarca, starosti 27, 35 godina, i još jedan čija dob još nije utvrđena. / AA
17 August 2025

Tri osobe su ubijene, a osam drugih je ranjeno kada je "više naoružanih napadača" otvorilo vatru u restoranu u New Yorku rano u nedjelju, dok se objekat zatvarao.

Na konferenciji za novinare, komesarka policijske uprave New Yorka Jessica Tisch rekla je da je policija odgovorila na izvještaje o pucnjavi u  restoranu "Taste of the City Lounge" na Franklin Avenue u Crown Heightsu neposredno prije 3:30 ujutro po lokalnom vremenu.

Žrtve koje su poginule identificirane su kao tri muškarca, starosti 27, 35 godina, i još jedan čija dob još nije utvrđena.

Osam drugih povrijeđenih prevezeno je u obližnje bolnice, iako vlasti nisu dale detalje o njihovom stanju.

Tisch je dalje izjavila da je bilo uključeno "više napadača" i da još nisu uhapšeni, dodajući da su istražitelji na mjestu događaja pronašli najmanje 36 čahura iz "više oružja".

"Trenutno smo identificirali 11 žrtava u dobi od 27 do 61 godine, osam muškaraca i tri žene", rekla je.

„Imamo najmanji broj pucnjava i žrtava pucnjava u sedam mjeseci ove godine koji smo ikada vidjeli u gradu New Yorku“, rekla je Tisch.

„Nešto ovakvo je, hvala Bogu, anomalija i strašna je stvar koja se dogodila jutros“, dodala je.

Policija je pokrenula istragu o incidentu.

