Tri osobe su ubijene, a osam drugih je ranjeno kada je "više naoružanih napadača" otvorilo vatru u restoranu u New Yorku rano u nedjelju, dok se objekat zatvarao.

Na konferenciji za novinare, komesarka policijske uprave New Yorka Jessica Tisch rekla je da je policija odgovorila na izvještaje o pucnjavi u restoranu "Taste of the City Lounge" na Franklin Avenue u Crown Heightsu neposredno prije 3:30 ujutro po lokalnom vremenu.

Žrtve koje su poginule identificirane su kao tri muškarca, starosti 27, 35 godina, i još jedan čija dob još nije utvrđena.

Osam drugih povrijeđenih prevezeno je u obližnje bolnice, iako vlasti nisu dale detalje o njihovom stanju.

Tisch je dalje izjavila da je bilo uključeno "više napadača" i da još nisu uhapšeni, dodajući da su istražitelji na mjestu događaja pronašli najmanje 36 čahura iz "više oružja".