Snažni šumski požari nastavljaju bjesniti u Grčkoj, uključujući otoke Hios i Zakintos, kao i zapadni lučki grad Patras i sjeverozapadnu provinciju Preveza, u ranim jutarnjim satima u srijedu.

Požar koji je izbio u šumi Chalandra nastavlja se širiti na Hiosu, a plamenovi su stigli do sela Potamia i Pispilounda, prisiljavajući evakuaciju sela Volissos, izvijestio je javni emiter ERT.

Uprkos najboljim naporima vatrogasnih timova, čini se da je požar van kontrole i postoji rizik od širenja, zbog jakih sjevernih vjetrova koji također ometaju napore za kontrolu požara u drugim dijelovima zemlje, dodaje se.

Požar koji je izbio rano u srijedu u poljoprivrednom šumskom području između Litakije, Agale i Kiliomena na Zakintosu također je u punom jeku, a plamenovi bjesne uglavnom u naseljima Agala i Keri, koja su vlasti evakuirale.