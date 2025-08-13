Snažni šumski požari nastavljaju bjesniti u Grčkoj, uključujući otoke Hios i Zakintos, kao i zapadni lučki grad Patras i sjeverozapadnu provinciju Preveza, u ranim jutarnjim satima u srijedu.
Požar koji je izbio u šumi Chalandra nastavlja se širiti na Hiosu, a plamenovi su stigli do sela Potamia i Pispilounda, prisiljavajući evakuaciju sela Volissos, izvijestio je javni emiter ERT.
Uprkos najboljim naporima vatrogasnih timova, čini se da je požar van kontrole i postoji rizik od širenja, zbog jakih sjevernih vjetrova koji također ometaju napore za kontrolu požara u drugim dijelovima zemlje, dodaje se.
Požar koji je izbio rano u srijedu u poljoprivrednom šumskom području između Litakije, Agale i Kiliomena na Zakintosu također je u punom jeku, a plamenovi bjesne uglavnom u naseljima Agala i Keri, koja su vlasti evakuirale.
Kako se požar nastavlja širiti na više frontova, svi hoteli su evakuirani u popularnom turističkom području, dodaje se.
U Prevezi se požar koji je izbio u šumskom području u Gymnotoposu brzo širio prema Thesprotiku i Philippiadi, prema navodima emitera.
Najmanje dvije medicinske ustanove su također evakuirane, osim nekoliko naselja u tom području.
U Patrasu se požar širi iz industrijske zone u Ahaji na obližnja stambena područja i dovodi do velike evakuacije, uključujući mnoga sela i bolnicu Kato Ahaji.