SVIJET
2 minuta čitanja
Snažni šumski požari bjesne u Grčkoj, uključujući turističke otoke Hios i Zakintos
Sjeverni vjetar glavni je faktor koji ometa napore da se vatra stavi pod kontrolu.
Snažni šumski požari bjesne u Grčkoj, uključujući turističke otoke Hios i Zakintos
Kako se požar nastavlja širiti na više frontova, svi hoteli su evakuirani u popularnom turističkom području, dodaje se. / AP
13 August 2025

Snažni šumski požari nastavljaju bjesniti u Grčkoj, uključujući otoke Hios i Zakintos, kao i zapadni lučki grad Patras i sjeverozapadnu provinciju Preveza, u ranim jutarnjim satima u srijedu.

Požar koji je izbio u šumi Chalandra nastavlja se širiti na Hiosu, a plamenovi su stigli do sela Potamia i Pispilounda, prisiljavajući evakuaciju sela Volissos, izvijestio je javni emiter ERT.

Uprkos najboljim naporima vatrogasnih timova, čini se da je požar van kontrole i postoji rizik od širenja, zbog jakih sjevernih vjetrova koji također ometaju napore za kontrolu požara u drugim dijelovima zemlje, dodaje se.

Požar koji je izbio rano u srijedu u poljoprivrednom šumskom području između Litakije, Agale i Kiliomena na Zakintosu također je u punom jeku, a plamenovi bjesne uglavnom u naseljima Agala i Keri, koja su vlasti evakuirale.

Preporučeno

Kako se požar nastavlja širiti na više frontova, svi hoteli su evakuirani u popularnom turističkom području, dodaje se.

U Prevezi se požar koji je izbio u šumskom području u Gymnotoposu brzo širio prema Thesprotiku i Philippiadi, prema navodima emitera.

Najmanje dvije medicinske ustanove su također evakuirane, osim nekoliko naselja u tom području.

U Patrasu se požar širi iz industrijske zone u Ahaji na obližnja stambena područja i dovodi do velike evakuacije, uključujući mnoga sela i bolnicu Kato Ahaji.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us