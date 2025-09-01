SVIJET
Najmanje 250 stradalih u zemljotresu u Afganistanu, spasilačke akcije u toku
Više od 250 ljudi je poginulo, a najmanje 500 je povrijeđeno, a broj poginulih će vjerovatno rasti, dodao je zvaničnik.
Mještani su ga opisali kao jedan od najsnažnijih zemljotresa koji su pogodili zemlju. / Reuters
1 Septembar 2025

Vlasti su pokrenule veliku spasilačku operaciju u istočnoj afganistanskoj provinciji Kunar, koju je u nedjelju navečer, kada je većina stanovnika spavala, pogodio zemljotres jačine šest stepeni Richterove skale, u kojem je poginulo preko 250 ljudi, saopštili su zvaničnici u ponedjeljak.

Administracija je rasporedila helikoptere za spašavanje i zračni prijevoz povrijeđenih, jer su putevi blokirani zbog klizišta koja sprečavaju spasilačke timove da dođu do nekoliko pogođenih područja, rekao je zvaničnik Ministarstva informisanja za Anadolu.

Mještani su ga opisali kao jedan od najsnažnijih zemljotresa koji su pogodili zemlju.

Američki geološki zavod (USGS) zabilježio je zemljotres u 23:47 sati po lokalnom vremenu (21:17 po srednjeevropskom vremenu), koji se nalazio 27 kilometara istočno-sjeveroistočno od Jalalabada na dubini od osam kilometara.

Žrtve su prijavljene u okruzima Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi i Chapa Dara u provinciji Kunar.

Zvaničnik je rekao da broj mrtvih i povrijeđenih nije konačan, jer zvaničnici još uvijek komuniciraju s lokalnim stanovnicima u mnogim udaljenim područjima i da su timovi za pomoć na putu.

Putevi koji vode do Dewa Gula u okrugu Sawki i Mazar Dare u okrugu Nur Gul posebno su blokirani zbog klizišta.

Glasnogovornik privremene afganistanske administracije Zabihullah Mujahid potvrdio je da je zemljotres uzrokovao žrtve.

"Nažalost, večerašnji zemljotres je uzrokovao gubitak života i materijalnu štetu u nekim od naših istočnih provincija", napisao je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Mujahid je rekao da su lokalni zvaničnici i stanovnici uključeni u spasilačke napore, a timovi za podršku iz centralnih i obližnjih provincija kreću se u to područje.

"Svi dostupni resursi bit će iskorišteni za spašavanje života", dodao je.

Najmanje dva druga zemljotresa magnitude 5,2 stepena pogodila su isto područje nakon velikog, prema podacima USGS-a.

