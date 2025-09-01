Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da traži dugoročno i održivo rješenje za krizu u Ukrajini, ponovivši stav Moskve da su pokušaji Zapada da uvede Kijev u NATO uzrok rata između Rusije i Ukrajine.
Ti pokušaji Zapada "predstavljaju direktnu prijetnju ruskoj sigurnosti", rekao je Putin na 25. samitu lidera Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u kineskom lučkom gradu Tianjinu.
Kazao je da kriza u Ukrajini nije nastala zbog invazije, već zbog državnog udara u Kijevu, za koji je okrivio Zapad.
"Moramo osigurati da se ukrajinska kriza riješi na dugoročnoj i održivoj osnovi, rješavanjem njenih uzroka," dodao je.
Nakon sastanka licem u lice prošlog mjeseca s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Aljasci, Putin je rekao da je o ishodu samita, koji je opisao kao pokušaj "otvaranja puta ka miru u Ukrajini", razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
Rusija će razmotriti prijedloge Kine i Indije o Ukrajini, dodao je.
Putin i indijski premijer Narendra Modi trebali bi održati bilateralni sastanak u Tianjinu u ponedjeljak.
Rusija je pokrenula "specijalnu vojnu operaciju" protiv Kijeva u februaru 2022, a rat traje od tada, uzrokujući smrt hiljada ljudi s obje strane, dok su milioni raseljeni u Ukrajini.