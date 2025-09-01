Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da traži dugoročno i održivo rješenje za krizu u Ukrajini, ponovivši stav Moskve da su pokušaji Zapada da uvede Kijev u NATO uzrok rata između Rusije i Ukrajine.

Ti pokušaji Zapada "predstavljaju direktnu prijetnju ruskoj sigurnosti", rekao je Putin na 25. samitu lidera Šangajske organizacije za saradnju (SCO) u kineskom lučkom gradu Tianjinu.

Kazao je da kriza u Ukrajini nije nastala zbog invazije, već zbog državnog udara u Kijevu, za koji je okrivio Zapad.

"Moramo osigurati da se ukrajinska kriza riješi na dugoročnoj i održivoj osnovi, rješavanjem njenih uzroka," dodao je.