Prema trenutnom stanju, popunjenost skladišta je 56 posto, što iznosi 53,6 teravatsati, a to je 60 posto godišnje potrošnje Austrije.

”Austrijsko plinsko skladište od ponedjeljka je napunjeno na 53,6 teravatsati (TWh). To odgovara oko 60% godišnjeg plinskog skladišta. I nastavlja se kontinuirano pohranjivati. Skladišne ​​količine proteklih dana kretale su se između 300 i 450 gigavatsati. Prema predviđanjima stručnjaka, tako se može postići cilj pohrane. Do 1. novembra austrijska skladišta plina trebala bi biti popunjena 80 posto. To je također važno jer su puni spremnici naša sigurnosna mreža za zimu”, napisala je Leonore Gewessler na Twitteru.

Austrija trenutno dobija dnevno između 300 i 450 gigavatsati plina iz Rusije, cilj popunjenosti skladišta 80 posto do 2. novembra čini se dostižnim, naglasila je Gevesler.

Snabdijevanje strujom u Austriji se trenutno osigurava pretežno preko obnovljivih izvora energije.

"Kontinuirano se skladišti plin. I to u svim skladištima. Mi smo sada na popunjenosti 56 posto, a eksperti kažu da idemo stabilno u pravcu cilja. To je važno jer puna skladišta osiguravaju sigurnost tokom zime", poručila je Gevesler.