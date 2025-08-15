Trump i Putin u Aljasci na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin stigli su u petak na Aljasku na ključne razgovore s ciljem okončanja više od tri godine dugog rata koji vodi Kremlj protiv Ukrajine.
Trump je dočekao Putina na pisti aerodroma u Anchorageu uz crveni tepih, odmah nakon slijetanja ruskog predsjedničkog aviona. Prema informacijama iz Bijele kuće, dvojica lidera će održati sastanak u formatu “tri na tri”, kojem će se pridružiti i njihovi najbliži saradnici.
Američkog predsjednika će u tom razgovoru pratiti državni sekretar Marco Rubio i specijalni izaslanik Steve Witkoff. Nakon prvog sastanka u užem formatu, planiran je radni ručak uz prisustvo dodatnih članova delegacija.
Trump je ranije u petak, u intervjuu za Fox News, izjavio da će “napustiti” predstojeći samit ako ne dođe do konkretnog napretka. Kasnije je novinarima poručio da će bilo kakvi mogući teritorijalni dogovori između Ukrajine i Rusije biti isključivo odluka Kijeva.
"Biće tema razgovora, ali tu odluku mora donijeti Ukrajina. Mislim da će donijeti ispravnu odluku, ali ja nisam tu da pregovaram u njihovo ime. Moj cilj je da ih dovedem za pregovarački sto," rekao je Trump.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je jasno isticao da se protivi bilo kakvim teritorijalnim ustupcima. U srijedu je naveo da je Trump izrazio spremnost da Ukrajini ponudi sigurnosne garancije.
Na pitanje da li su takve garancije moguće, Trump je u izjavi novinarima u avionu Air Force One rekao da jesu – uz učešće Evrope i drugih zemalja – ali ne kroz članstvo u NATO-u, dodavši da takvo članstvo za Ukrajinu “ne dolazi u obzir”.