Trump i Putin u Aljasci na razgovorima o okončanju rata u Ukrajini

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin stigli su u petak na Aljasku na ključne razgovore s ciljem okončanja više od tri godine dugog rata koji vodi Kremlj protiv Ukrajine.

Trump je dočekao Putina na pisti aerodroma u Anchorageu uz crveni tepih, odmah nakon slijetanja ruskog predsjedničkog aviona. Prema informacijama iz Bijele kuće, dvojica lidera će održati sastanak u formatu “tri na tri”, kojem će se pridružiti i njihovi najbliži saradnici.

Američkog predsjednika će u tom razgovoru pratiti državni sekretar Marco Rubio i specijalni izaslanik Steve Witkoff. Nakon prvog sastanka u užem formatu, planiran je radni ručak uz prisustvo dodatnih članova delegacija.