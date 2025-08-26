Izraelci su u utorak održali protest u Tel Avivu, blokirajući glavne puteve kako bi zahtijevali prekid vatre u Gazi i oslobađanje izraelskih talaca koji se drže u blokiranoj enklavi.
Demonstranti su nosili transparente i blokirali "Rutu 4" u Tel Avivu, pozivajući vladu da postigne dogovor o oslobađanju talaca.
Neki demonstranti su također palili gume dok su zatvarali puteve za saobraćaj.
Izrael procjenjuje da Hamas drži 50 talaca, uključujući 20 živih, dok Tel Aviv drži u zatvorima preko 10.800 Palestinaca, uslijed izvještaja grupa za ljudska prava o mučenju i medicinskom zanemarivanju.
Prošle sedmice, Netanyahu je naredio hitne pregovore o oslobađanju svih talaca, dok je nastavio planove za okupaciju grada Gaze i preseljenje njegovih stanovnika.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.