SVIJET
1 minuta čitanja
Izraelci blokirali puteve u Tel Avivu, traže prekid vatre u Gazi i oslobađanje talaca
Neki demonstranti su također palili gume dok su zatvarali puteve za saobraćaj.
Izraelci blokirali puteve u Tel Avivu, traže prekid vatre u Gazi i oslobađanje talaca
Neki demonstranti su također palili gume dok su zatvarali puteve za saobraćaj. / AA
26 August 2025

Izraelci su u utorak održali protest u Tel Avivu, blokirajući glavne puteve kako bi zahtijevali prekid vatre u Gazi i oslobađanje izraelskih talaca koji se drže u blokiranoj enklavi.

Demonstranti su nosili transparente i blokirali "Rutu 4" u Tel Avivu, pozivajući vladu da postigne dogovor o oslobađanju talaca.

Neki demonstranti su također palili gume dok su zatvarali puteve za saobraćaj.

Izrael procjenjuje da Hamas drži 50 talaca, uključujući 20 živih, dok Tel Aviv drži u zatvorima preko 10.800 Palestinaca, uslijed izvještaja grupa za ljudska prava o mučenju i medicinskom zanemarivanju.

Preporučeno

Prošle sedmice, Netanyahu je naredio hitne pregovore o oslobađanju svih talaca, dok je nastavio planove za okupaciju grada Gaze i preseljenje njegovih stanovnika.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us