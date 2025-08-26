Izraelci su u utorak održali protest u Tel Avivu, blokirajući glavne puteve kako bi zahtijevali prekid vatre u Gazi i oslobađanje izraelskih talaca koji se drže u blokiranoj enklavi.

Demonstranti su nosili transparente i blokirali "Rutu 4" u Tel Avivu, pozivajući vladu da postigne dogovor o oslobađanju talaca.

Neki demonstranti su također palili gume dok su zatvarali puteve za saobraćaj.

Izrael procjenjuje da Hamas drži 50 talaca, uključujući 20 živih, dok Tel Aviv drži u zatvorima preko 10.800 Palestinaca, uslijed izvještaja grupa za ljudska prava o mučenju i medicinskom zanemarivanju.